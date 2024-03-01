Выпили самогона и врезались в 'Газель': пленный оккупант похвастался, что купил за выплаты 'Жигули'. Видео

В Донецкой области в районе Авдеевки в плен к украинским бойцам попал 24-летний российский военный Алексей Очиров. Он попал в армию по повестке и находился в тылу на Запорожском направлении, а на передовую его забрали как "штрафника".

В распоряжении редакции OBOZ.UA оказалось видео разговора с военнопленным. Алексей рассказал, как из-за "товарища" попал к уголовникам в Шторм-Z и оказался в плену.

24-летний парень был мобилизован и в составе захватнической армии "работал" шофером в тылу. Однако ему хватило "боевых" выплат на покупку авто "Жигули".

"В отпуск съездил, купил машину себе за выплаты, приехал из отпуска на ней сюда... Поехали в магазин, товарищ говорит: "Я знаю, где есть самогон". Я говорю, что потом, не сейчас и не здесь, но товарищ настаивал... Выпили в машине, поехали назад, заснули. Я выехал на главную дорогу, там ехать было километра два-три. И мы попали в ДТП, в "Газель", - рассказал россиянин.

После комендатуры Алексея отправили в отряды Шторм-Z "исправляться". Это ряд штрафных воинских частей, созданных РФ в апреле 2023 года. Предполагается, что курирует процесс создания и применения подобных подразделений главное управление разведки России.

Алексей был направлен в так называемый "реабилитационный центр", где, по его словам, людей держали за решеткой, "некоторых кодировали, кто оказался там по пьяни". В "центр" приезжали "покупатели" – то есть офицеры-рекрутеры из разных частей. Так россиянин попал в "штрафники" на Авдеевском направлении.

"В плен попал после ранения. В поясницу, спину и попу, короче, попал осколок. Я просто лежал на животе и не мог ничего сделать. Пролежал до вечера, потом меня нашли военнослужащие Украины", - рассказал россиянин.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно под Работиным ВСУ взяли в плен дагестанца. Оккупант заявил, что воевать против Украины не хотел, но контракт подписал.

Ранее там же под Работиным в плен в ВСУ попал оккупант-зек. Украинские военные "охотились" на захватчика, который отправился на фронт прямо из колонии.

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