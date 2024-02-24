Воевать против Украины не хотел, но контракт подписал: ВСУ взяли в плен под Роботиным дагестанца. Видео

Вооруженные силы Украины взяли в плен под Роботиным в Запорожской области дагестанца Абдулаева Магомеднаби Пфайзулаевича. Оккупант, в привычной россиянам манере, заявил, что воевать против не хотел, но контракт подписал.

Соответствующее видео появилось в распоряжении OBOZ.UA. Так, солдат Абдулаев Магомеднаби Пфайзулаевич, 1994 года рождения, родом из города Махачкала в республике Дагестан.

Контракт оккупант подписал 14 декабря 2023 года. Взятый в плен был 22 февраля 2024 года, вблизи н.п. Роботино.

Захватчик заявил, что относится с пониманием к сопротивлению украинского народа русской оккупации и сравнивает ее с оккупацией, в свое время, Дагестана Российской Империей.

Он также утверждает, что воевать против Украины не собирался.

"В плену у меня все хорошо", – констатировал оккупант.

Как сообщал OBOZ.UA: накануне аналитики DeepState отметили, что войска РФ приступили к массированной атаке в районе населенного пункта Роботино на Запорожском направлении на фронте. Оккупантам удалось пробить оборону юго-западнее Вербового.

Группа российских оккупантов смогла прорваться в населенный пункт Роботино на Запорожском направлении на фронте, но попала в плен к бойцам Сил обороны. Россиян захватили воины 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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