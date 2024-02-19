Войска РФ начали наступление на Работино на Запорожском направлении: в DeepState уточнили ситуацию. Карта

Войска государства-агрессора России начали массированную атаку в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении на фронте. Оккупантам удалось пробить оборону юго-западнее Вербового.

Об этом сообщили в воскресенье, 18 февраля, аналитики DeepState в своем Telegram-канале. Силы обороны Украины пытаются отодвинуть врага. Как отмечается, оккупанты "начали массированную атаку от Работиного до Вербового".

По их данным, активные штурмы врагом Работинского выступления начались с 17 февраля. Часть россиян смогла прорваться в Работино, но большинство было ликвидировано.

"Запорожский отрезок – россияне начали массированную атаку от Работиного к Вербовому. Юго-западнее Вербового им удалось пробить оборону, сейчас СОУ пытаются ликвидировать эту проблему. 18.02 интенсивность несколько спала", – сказано в сообщении.

Аналитики считают, что без введения резервов "может сложиться плохая ситуация".

Что касается Авдеевского направления, то после захвата Авдеевки враг пытается штурмовать возле Ласточкиного значительным числом пехоты, но пока эти попытки оказались неудачными. Сейчас противник производит накопление по посадкам и возобновит штурмовые действия уже в ближайшие дни, уверены в DeepState.

По данным аналитиков, войска России атакуют в Первомайском и вплотную подошли к Невельскому. У Георгиевки, Победы и Новомихайловки продолжаются бои, противник усилил давление на Силы обороны Украины.

"По завершении боев за саму Авдеевку россиянам нужно принимать решение куда перебрасывать основные силы дальше. Враг может попытаться выйти на оперативное пространство западнее города или сконцентрироваться на Купянске, Часовом Яру или Роботино", – пишут специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер 59-й ОМПБр Сергей Цехоцкий подчеркнул, что Авдеевка полностью выполнила свою задачу в оборонной операции ВСУ и решение о выводе украинских подразделений было верным.

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