Российские оккупанты зашли в Работино и сдались в плен. Видео

Группа российских оккупантов смогла прорваться в населенный пункт Работино на Запорожском направлении на фронте, но попала в плен к бойцам Сил обороны. Россиян захватили воины 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Об этом сообщили аналитики DeepState на своем канале в Telegram, опубликовав соответствующие кадры. Это произошло в понедельник, 19 февраля.

Аналитики отметили, что оккупационные войска России активизировались в районе Работино и производят штурмовые действия. "Некоторые вражеские группы смогли прорваться в село, но не надолго", – говорится в сообщении.

В DeepState уточнили, что украинские бойцы взяли нескольких россиян в плен в западных окрестностях населенного пункта. В то же время часть оккупантов, которая смогла зайти в Работино, была ликвидирована.

"Бои за село продолжаются, украинские военные сдерживают нашествие россиян, которые начали активные штурмы в данном районе", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– накануне аналитики DeepState отметили, что войска РФ начали массированную атаку в районе населенного пункта Работино на Запорожском направлении на фронте. Оккупантам удалось пробить оборону юго-западнее Вербового.

– в Генштабе ВСУ утром 19 февраля сообщили, что враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск в районе Работино.

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