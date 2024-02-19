Оккупанты пытались атаковать позиции ВСУ в районе Роботиного, но получили отпор: Генштаб рассказал о ситуации. Карта

Российская оккупационная армия продолжает применять присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты в Украине. Путинские войска наносят ракетные и авиационные удары, а также производят обстрелы из реактивных систем залпового огня.

В течение суток 18 февраля на фронте произошло 80 боевых столкновений. Войска РФ пытались атаковать позиции ВСУ в районе Роботиного Запорожской области. Также враг осуществляет атаки на других участках фронта. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 19 февраля.

Всего оккупанты нанесли 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершили 102 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

В ночь на 19 февраля российские оккупанты атаковали Украину, применив 4 дрона типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все вражеские БПЛА.

Под авиационным ударом были Ольховатка, Петропавловка, Боровая Харьковской области; Белогоровка Луганской области, Раздолевка, Желанное, Бердичи, Тоненькое, Соловьево, Орловка, Уманское, Семеновка Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг два раза пытался атаковать позиции наших войск в районе Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак оккупантов недалеко от Ивановского, Клищиевки, Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага возле Новобахмутовки, Ласточкиного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 18 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено.

В Запорожском направлении враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 16 безуспешных штурмов.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. Также на восточном направлении нашей противовоздушной обороной уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный БПЛА "Орлан-10".

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному району сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления и 2 складам боеприпасов противника.

Напомним, оккупационные войска России стремятся воспользоваться двумя возможностями в войне против Украины, возникшими в связи с недавним началом их наступательных операций. Первый фактор – погодный, связанный с периодом перед предстоящей весенней оттепелью. А второй – политический, заключающийся в динамике предоставления ВСУ западной военной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению аналитиков немецкого издания Der Spiegel, дефицит боеприпасов в Украине "вряд ли может быть устранен в этом году". Они предположили, что из-за этого, даже при всей своей мотивации, ВСУ могут не выдержать давления оккупантов на фронте.

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