Войска РФ пытаются воспользоваться двумя факторами при наступлении в Украине: в ISW указали угрозу. Карта

Оккупационные войска России стремятся воспользоваться двумя возможностями в войне против Укранины, возникшими в связи с недавним началом их наступательных операций. Первый фактор – погодный, связанный с периодом перед предстоящей весенней оттепелью.

А второй – политический, заключающийся в нюансированной динамике предоставления ВСУ западной военной помощи. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что ныне Украина приближается к весеннему периоду, когда мерзлая зимняя земля оттаивает и затрудняет механизированное передвижение на передовой, тем самым замедляя (но не полностью останавливая) наступательные операции вдоль линии фронта.

Некоторые российские блогеры уже сообщают, что грязь на юге Украины "мешает" ВСУ перебросить новые резервы в Запорожскую область для подкрепления против российских наступательных усилий. Но, по их словам, эти же условия замедлят темп и наступления армии РФ, поскольку земля и воздух продолжают прогреваться.

"Российские войска, вероятно, пытаются обеспечить тактическое наступление на всей передовой, в то время как местность и погода в целом благоприятствуют наступательным действиям, чтобы истощить обороняющиеся украинские силы, а также обеспечить выгодные позиции для будущих операций до того, как оттепель начнется всерьез", – предположили в ISW.

Также там отметили: российское военное командование осознает, что помощь в обеспечении безопасности со стороны европейских партнеров Украины, в частности обещанные поставки артиллерийских боеприпасов, начнет давать эффект в среднесрочной перспективе (вероятно, до осени 2024 года). Поэтому Россия пытается воспользоваться нынешним вооружением Украины и жаждет оказать давление на ВСУ по всей линии фронта, пока они испытывают относительный (но, вероятно, временный) недостаток артиллерии.

При этом аналитики предположили, что возможное предоставление большей помощи Украине в области безопасности со стороны Европы не заполнит пробел в критически важном оборудовании. Его ныне создает полное прекращение военной помощи США, особенно в области передовых систем противовоздушной обороны, в частности ракет к ЗРК Patriot.

"Увеличение помощи европейской безопасности необходимо, но недостаточно для того, чтобы украинские силы стабилизировали фронт, не говоря уже о том, чтобы вернуть себе инициативу в районах, где оказывают давление российские силы", – оценили ситуацию эксперты ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению аналитиков немецкого издания Der Spiegel, дефицит боеприпасов в Украине "вряд ли может быть устранен в этом году". Они предположили, что из-за этого, даже при всей своей мотивации, ВСУ могут не выдержать давления оккупантов на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!