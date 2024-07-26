'Должно быть и будет сделано все': Зеленский пообещал усилить украинскую способность наносить оккупанту ощутимые потери. Видео

Президент Владимир Зеленский пообещал, что государство сделает все, чтобы усилить наши позиции и способность наносить российской оккупационной армии ощутимые потери. Воины сил обороны должны получать все, что необходимо в условиях очень жестких боев и давления врага на передовой.

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинскому народу и миру в конце 884-го дня войны с Россией. Он рассказал, что провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым о новых пакетах обороны для ВСУ от западных партнеров.

Также президент заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. Самым сложным направлением остается Покровское.

"В частности, и с министром, и с военным командованием мы подробно разбираем ситуацию на сложных направлениях, прежде всего это Покровское направление на Донетчине. Именно это направление было и остается основным направлением российских атак. Дважды сегодня были доклады Главкома Сырского. Должно быть сделано и будет сделано все, чтобы усилить наши позиции, нашу украинскую способность наносить оккупанту ощутимые потери", – отметил Зеленский.

Глава государства отметил воинов, наносящих удары по российским базам и логистике на оккупированной территории.

"Оккупант должен чувствовать, что это – украинская земля. И каждая уничтоженная российская авиабаза, каждый уничтоженный российский военный самолет – на земле или в воздухе – это спасение украинских жизней. Ребята, наши воины, я благодарю вас за точность!" – подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что подписал несколько указов о награждении государственными наградами наших защитников и защитниц из Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Также президент отметил подразделения и воинов, которые именно в эти недели проявили себя особенно в боях за Украину – 4-я и 14-я бригады оперативного назначения Нацгвардии, 18-я Славянская бригада Нацгвардии, воины 1-го отряда Центра спецназначения "Омега".

Отдельно глава государства назвал военных, проявивших себя в боях с врагом: старший солдат Андрей Дикун, младшие сержанты Роман Ильчук и Александр Сахненко, сержант Антон Чайка, главный сержант взвода специального назначения Владимир Романюк, лейтенант Руслан Минченко.

Также президент отметил пограничников: Харьковский пограничный отряд, Сумской, Черниговский, Луганский пограничные отряды; подразделения Морской охраны и Южного регионального управления; Херсонский пограничный отряд; мастер-сержант Станислав Налесников, сержант Вадим Савинов, старший сержант Сергей Щербина и главный сержант Александр Касьян; младшие сержанты Константин Гнатышин и Денис Евстратов; старший солдат Михаил Урдинец; главный сержант Кирилл Овдиенко.

"Спасибо вам, ребята, вашим побратимам и всем, кто защищает Украину!" – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Россия намерена значительно увеличить численность войск в Украине. В частности, речь идет о цифре до 690 тысяч человек военного контингента.