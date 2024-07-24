Россия хочет увеличить численность войск в Украине до 690 тыс.: Сырский рассказал о ситуации

Страна-агрессор намерена значительно увеличить численность войск в Украине. В частности, речь идет о цифре до 690 тысяч человек военного контингента.

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Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

Сырский сообщил, что в начале полномасштабного вторжения российская армия насчитывала 100 тысяч солдат, с тех пор их количество выросло до 520 тысяч. До конца года Россия намерена довести численность своих оккупационных сил до 690 тысяч.

Он подчеркнул, что Россия имеет преимущество в количестве военной техники, в том числе танков, бронетранспортеров и артиллерийских систем.

"Когда дело доходит до оборудования, то здесь соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу", – подчеркнул он.

В частности, с 2022 года количество российских танков удвоилось – с 1700 до 3500, артиллерийских систем у врага стало втрое больше, а количество бронетранспортеров выросло с 4500 до 8900.

"Противник имеет значительное преимущество в силах и средствах. Поэтому для нас действительно на первом плане стоит вопрос поставки, вопрос качества", – добавил Сырский.

Напомним, Александр Сырский также заявил, что Силы обороны сделают все возможное для возвращения к границам 1991 года. У Киева был реалистичный план деоккупации Крыма, но он является военной тайной.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает терять живую силу, технику и вооружение в развязанной ею войне против Украины. Накануне, 23 июля, общие потери агрессора в живой силе составили 1140 оккупантов, в общей сложности "денацифицировано" уже более 570 тысяч россиян.