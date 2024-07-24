Минус 1140 оккупантов, самолет и 65 артсистем: в Генштабе обновили данные по потерям России

Россия продолжает терять живую силу, технику и вооружение в развязанной ею войне против Украины. Накануне, 23 июля, общие потери агрессора в живой силе составили 1140 оккупантов, в общей сложности "денацифицировано" уже более 570 тысяч россиян.

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Уничтожены также 215 единиц техники и вооружений за сутки. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Ликвидировав за сутки 1140 российских захватчиков, украинские воины довели общие потери РФ в живой силе до 570 120 человек.

Активно продолжалась и "демилитаризация" оккупационной армии в Украине.

Так, захватчики потеряли 14 танков (в общей сложности 8 302), 13 боевых бронированных машин (16 013), одно средство ПВО (902) и 65 артиллерийских систем (15 759).

Реактивные системы залпового огня накануне оккупанты не теряли (их по-прежнему уничтожено 1 125), вместо этого они лишились одного самолета (всего уничтожено 363). Неизменным остается количество уничтоженных вражеских вертолетов (326), кораблей/катеров (28), подлодок (1).

А вот БПЛА оперативно-тактического уровня накануне сбили 33 единицы (12 544), приземлена и одна ракета (2 402).

Отъездили свое 77 единиц автомобильной техники (21 279) оккупантов, также враг потерял 10 единиц спецтехники (2650).

Напомним, накануне, 23 июля, неизвестные дроны атаковали паром в порту "Кавказ". Там вспыхнул пожар, губернатор Краснодарского края вынужден был признать, что в результате атаки есть погибшие и раненые среди россиян.

Уже к вечеру в Генштабе подтвердили удар по порту "Кавказ". Там заявили, что удалось повредить последний железнодорожный паром россиян в регионе.