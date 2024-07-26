Кульминация наступления армии Путина близка? Враг собирает силы для нового броска. Интервью с Селезневым

Российская оккупационная армия сосредоточила на оккупированных территориях юга Украины 90-тысячную группировку войск. Очевидно, что враг готовит масштабную атаку. Говорить о конкретных направлениях и целях этой атаки пока рано, но уже сейчас понятно, что 90-тысячне войско – это, к сожалению, большая сила. Также очевидно, что, вопреки оценкам, ресурс вражеской армии не выхолащивается, а, наоборот, возрастает.

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Главком ВСУ Александр Сырский уже предупредил о том, что украинские защитники достойно ответят на атаки российских оккупантов. Но в сложившейся ситуации крайне важно действовать на упреждение и уничтожать ресурсы, силы и средства врага еще на этапе приготовлений к атаке. Снятие запретов западных партнеров Украины на нанесение ударов по военным объектам в РФ на глубину до 300 километров было бы очень кстати.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин озвучил достаточно настораживающие прогнозы. Первый его прогноз состоял в том, что, по его оценкам, возможно наступление вражеской армии на город Харьков, а сегодня он написал о том, что возможно также наступление на южном направлении, поскольку у оккупантов вполне хватит для этого ресурсов. Считаете ли вы, что сегодня враг действительно может менять акценты, переносить свою основную силу с востока на север и юг нашей страны? Если да, чем это может нам грозить и какие возможности у него для этого есть?

– Если мы поднимем архивы наших интервью, мы найдем информацию о том, что Владислав Селезнев в интервью для OBOZ.UA говорил о том, что противник продолжает концентрацию своих сил и средств на юге Запорожской области. В качестве примера Селезнев привел информацию о том, что в морском порту Мариуполя разгружаются танкеры, перевозящие нефтепродукты, разгружаются корабли, которые привозят грузы военного назначения. С какой целью? Противник концентрирует на юге Запорожской области свои силы и средства для проведения масштабных атакующих действий.

Буквально два дня назад Дмитрий Лыховий, спикер ОГВ "Таврия", заявил, что противник сосредоточил на юге Запорожской области 90-тысячную группировку войск. Очевидно, что все эти российские солдаты собрались на Азовском побережье не для того, чтобы провести бархатный сезон. Нет. Они готовятся к масштабной атаке. И в принципе заявление Жорина и подтверждает заявление Лыховия, а до того заявление Селезнева в плане подготовки российской армии к масштабным наступательным действиям.

То, что у противника есть достаточное количество ресурсов, это очевидно. Появилась пока еще неверифицированная информация о том, что якобы генерал Теплинский, который командовал группировкой российских войск "Днепр", погиб в результате одной из ракетных атак украинских Сил обороны. Пока наша разведка об этом не сообщила, держим паузу. Но в любом случае, кто бы ни командовал группировкой "Днепр", достаточно серьезная концентрация усилий, сил и средств – одних только военнослужащих 90 тысяч – это много. Много для реализации определенных планов.

Какие это могут быть планы, либо попытка противника выровнять плацдарм в районе Работино, либо попытка противника продвигаться в сторону Балок, либо же попытка противника действовать севернее от Урожайного в направлении на Великую Новоселку – в любом случае противник имеет достаточное количество ресурсов не только материально-технических, но и людских для реализации этих миссий.

Также очевидно, что таким образом противник сможет растянуть украинские стратегические ресурсные резервы. И вместо того, чтобы иметь возможность направить дополнительные средства, например, на критически важное для нас Покровское направления, мы будем вынуждены рефлексировать на попытке наступления вражеских сил и средств на юге Запорожской области.

Генерал Сырский в своем недавнем интервью заявил о том, что в случае атаки россиян на территорию юга Запорожской области мы будем соответствующим образом противодействовать. Было бы хорошо, если бы мы смогли этот план реализовать в рамках превентивной деятельности, то есть сработать на упреждение, уничтожив все российские приготовления в этой части. Но мы должны понимать, что и протяженность фронта там достаточно большая, и противник имеет достаточно серьезную систему противовоздушной обороны для того, чтобы максимально усложнить нам реализацию этих планов.

А в контексте того, что противник не только завозит грузы военного назначения в порт Мариуполь, но и фактически закончил сооружение отдельных элементов железнодорожного сообщения на юге Донецкой области, то, скорее всего, это тоже действия противника, направленные на создание максимально эффективных условий для обеспечения логистикой российских войск, которые будут действовать на территории юга Донецкой и Запорожской областей.

– Есть ли у вас предположения, что стратегическая наступательная операция врага, которая началась еще в прошлом году, постепенно приближается к своей кульминации? Если да, какой может быть эта кульминация, какую амбициозную цель, цель-максимум сегодня ставит перед собой враг, исходя из его действий?

– С одной стороны, мы все видели и слышали заявление генерала Пивненко, командующего Национальной гвардией Украины, что у россиян оставалось ресурсов на месяц-полтора введения активных боевых действий. А с другой стороны, мы видим заявление главкома Сырского, который предупреждает, что до конца года российская группировка войск будет насчитывать 690 тысяч по сравнению с нынешними 530 тысячами, то есть плюс еще более 150 тысяч российских военнослужащих.

При условии того, что россияне ежемесячно теряют порядка 30 тысяч своих военнослужащих, то темпы поставок тех самых российских военнослужащих должны быть на уровне 50 и более тысяч в месяц, чтобы компенсировать потери и соответственно увеличивать вражеский военный потенциал в живой силе.

Поэтому, очевидно, что в этих условиях говорить про выхолащивание российских наступательных возможностей, наверное, будет все-таки не очень корректно. И все-таки информация у генерала Сырского в плане боевых возможности российской армии в данном случае более верифицированная, более значимая.

Но тем не менее мы с вами уже однажды ошибались, ошибались вместе с генералом Будановым, который в феврале сего года заявлял, что вражеский наступательный потенциал будет выхолощен до начала марта. Этого не случилось. Июль заканчивается, вражеский военный наступательный потенциал не выхолощен, враг продолжает вести активные наступательные действия на разных участках фронта. И всюду нашим Силам обороны крайне сложно отбивать эти самые российские атаки.

Почему? Потому как противник изыскал возможности для своевременного и полноценного обеспечения своих сил и средств, компенсации потерь, которые вызваны наступательными действиями и потерями российской армии. А это значит, что давать оценки в контексте того, что россияне устали, они потеряли все свои ресурсы, будет не совсем корректно.

Ведь очевидно, что любое планирование россиянами наступательных действий в первую очередь ориентируется на наличие ресурсов. И уж коль россияне продолжают свои наступательные действия, значит, те самые ресурсы у россиян имеют место быть. А с учетом коллаборации российского правительства с правительством Северной Кореи и Исламской республики Иран, и достаточно эффективного, мы уже можем констатировать увеличение количества артиллерийских орудий калибра 130 мм.

Да, это пушки, которые изготавливались Советским Союзом в 1940-50-е годы. Но к этим пушкам россияне получили от Северной Кореи и Исламской республики Иран достаточное количество боеприпасов калибра 130 мм. Соответственно, это вооружение сейчас активно используется противником для реализации тех или иных задач на поле боя.

Старые пушки, но тем не менее они достаточно эффективны. Любой снаряд всегда несет смерть и разрушение. Не следует недооценивать их эффективность, их разрушительные способности и возможности.

Поэтому очевидно, что, скорее всего, в перспективе не только одного-полутора месяцев мы будем видеть достаточно активные наступательные действия, в том числе и на юге нашей страны, на территории Запорожской области, но и в принципе вся летняя и осенняя кампания будет проходить под инициативой российской армии, а украинские Силы обороны, находясь в стратегической обороне, будут продолжать реализовывать ту самую важную миссию выхолащивания вражеских сил и средств.

Как скоро эти ресурсы закончатся? Этот фактор зависит от количества ресурсов, которые будут иметь в своем распоряжении в том числе украинские артиллеристы и украинские ракетчики. Очевидно, что уничтожение вражеских сил и средств, в том числе в рамках превентивной деятельности, остается крайне актуальным вопросом.

Я думаю, не просто так на всех международных площадках наш президент Владимир Зеленский артикулирует необходимость получения разрешения от наших западных партнеров в части нанесения ракетных ударов по территории Российской Федерации на глубину до 300 километров.

За минувшие сутки 151 КАБ – управляемая авиабомба, каждый из которых несет смерть и разрушение, был сброшен на Украину. Это новый рекорд использования такого типа вооружения российской армией. Соответственно, нам необходимы варианты противодействия этому оружию, в том числе и для нанесения ударов по местам базирования самолетов-носителей этих ФАБов, в том числе по территории Российской Федерации.

Пока таких разрешений нет, соответственно, мы находимся в позиции рефлексирующих. Как только ситуация с этим изменится, я думаю, что и ситуация на поле в боя значительной степени изменится в нашу сторону. Пока же об этом мы можем лишь только мечтать. Ну а противник сполна пользуется этим своим преимуществом и наносит постоянно удары по нашим позициям, по нашему приграничью, используя те самые управляемые авиабомбы.