'Ресурсов хватит': Жорин предупредил об опасности наступления РФ на еще одном направлении

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин предупредил об опасности нового российского наступления на южном направлении фронта в Украине. У оккупантов вполне хватит для этого ресурсов.

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В своем Telegram военный отметил, что риски серьезные, поскольку указанное направление для россиян очень важно. Они будут пытаться расширять коридор, уверен командир.

"На самом деле, их ресурсов вполне хватит, чтобы проводить наступательные действия еще, например, на Юге. И здесь я лично вижу достаточно серьезные риски, потому что для них это очень важное направление", – написал он.

"Враг ни в коем случае не может допустить сужения коридора и соответственно прерывания своей логистики с Крымом, поэтому будет пытаться его расширять", – отметил Жорин.

Также он рассказал, что на Харьковском направлении оккупанты пополняют свои подразделения преимущественно "голой" пехотой.

"То есть остается какое-то командование наступающей бригады или дивизии, ей придают несколько батальонов пехоты и сразу отправляют на штурмы", – отметил командующий.

Однако основная проблема – это широкое использование врагом сбросов. На этом виде поражения оккупанты в последнее время сильно сконцентрировались и терроризируют украинских защитников.

Напомним, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что оккупанты сейчас, очевидно, собирают резервы для продолжения боевых действий на востоке, а также на Харьковском направлении. Кроме того, ударные силы формируются на Запорожском направлении, где оккупанты, вероятно, будут стремиться вернуть утраченные позиции в 2023 году и выйти на город Запорожье.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также Романенко сообщил, что действия захватчиков в Харьковском направлении, где они перемещают дивизии и проводят кадровые изменения, действительно могут свидетельствовать о подготовке к новой атаке. Также у врага амбициозные планы по повторному наступлению на Сумщину.

– Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что оккупанты продолжают активное наступление на Покровском направлении. Враг не учитывает достаточно высокий уровень потерь и продолжает штурмовые действия.

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