'Ситуация может измениться': Романенко оценил, пойдут ли оккупанты в наступление на Харьков и есть ли угроза для Сумщины и Черниговщины

Действия оккупационных войск РФ на Харьковском направлении, где они перемещают дивизии и производят кадровые изменения, действительно могут свидетельствовать о подготовке к новой атаке. Также у врага амбициозные планы относительного повторного наступления на Сумщину.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он отметил, что угроза всегда есть.

Они не достигли целей, которые ставили перед собой во время открытия Харьковского направления. Сейчас они оправдывают это формированием так называемой санитарной зоны, но план России – как минимум подойти к Харькову на дальность менее 20 км", – говорит эксперт.

По его словам, так оккупанты смогли бы использовать артиллерию для нанесения ударов по областному центру. В целом Харьков – это большая, желанная, "жирная" цель для агрессора. И от этих намерений он не отказался.

Такими же амбициозными являются планы россиян и относительно Сумщины. Но в то же время они и сами понимают, что у них нет сил на то, чтобы открыть фронт на Сумском и Черниговском направлениях, как и на наращивание сил на Харьковском направлении.

"По крайней мере сейчас это выглядит именно так. Поэтому они, вероятно, будут выбирать: либо наращивать усилия на Харьковском направлении, либо дополнительно открывать Сумское направление", – считает Романенко.

Он добавил, что из текущей ситуации все же похоже, что оккупанты выберут Харьковское направление, где будут два направления: непосредственно на Харьков, через Липцы на Волчанск, и дальше заход в тыл Купянской группировки.

"Хотя ситуация может измениться в зависимости от наших целей и имеющихся резервов", – пояснил генерал-лейтенант.

Как сообщал OBOZ.UA, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что армия РФ в настоящее время находится на пике своих наступательных действий. И возможен такой сценарий, что украинские силы обороны могут потерять определенные участки фронта, чтобы защитить ту или иную часть нашей территории.

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