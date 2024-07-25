Россияне сейчас на пике своего наступления: эксперт указал на главные риски для ВСУ на фронте. Видео

Российская оккупационная армия в настоящее время находится на пике своих наступательных действий. И возможен такой сценарий, что украинские Силы обороны могут потерять определенные участки фронта, чтобы защитить ту или иную часть нашей территории. Поэтому продвижение врага возможно.

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Об этом сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в новом выпуске программы OBOZ.TALK. Он подчеркнул, что сейчас главное – не допустить провала фронта.

"Россияне сейчас на пике своей атаки, и нам в этом моменте времени главное удержать линию обороны и не допустить провалов фронта, чтобы не было таких клиньев, которые россияне хотят вбить. Поэтому продвижение врага действительно возможно", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас будет многое зависеть от темпов поставок западного вооружения. И чтобы можно было говорить о стабилизации фронта, ВСУ нужно нарастить в частности количество боеприпасов.

"Потому, что ситуация хоть и стала лучше, но все же не достаточна. По снарядам на конец прошлого года было соотношение 1 к 10, весной 1 к 7. Сейчас на некоторых участках фронта соотношение 1 к 5, 1 к 3, ну конечно же к сожалению в пользу россиян. Поэтому в этих условиях, чтобы говорить о какой-то стабилизации, нам нужно нарастить эту численность хотя бы 1 к 5. Потому что из того, что получают сейчас наши защитники, они не успевают накапливать резервы, и все, что поступает, оно сразу идет в стволы и выстреливается", – объяснил Жмайло.

В то же время эксперт отметил, что артиллерия россиян проседает, и их "расконсервированные образцы" гораздо худшего качества, как и поступающие им сейчас снаряды.

"Об этом в частности свидетельствует то, что контрбатарейная борьба украинских сил намного мощнее, и если бы мы в начале года там за сутки имели потери в российской артиллерии где-то полтора-два десятка, то сейчас эта цифра приближается к 50-70", –отметил эксперт.

Но, несмотря на потери в артиллерии, враг нарастил использование управляемых авиационных бомб. По словам Жмайла, за месяц россияне могут "производить, расконсервировать, модифицировать" около 3000 единиц. И такое же количество оккупанты и применяют против Сил обороны и гражданского населения.

"Поэтому в этом контексте есть и вопрос о предоставлении нам дополнительных систем противовоздушной обороны – насколько быстро они поступят, и предоставление F-16, и снятие всех ограничений по применению западного оружия. А нас интересует возможность бить кассетным боеприпасом ракетой ATACMS, которая может достигать целей на расстоянии 165 -300 км, чтобы уничтожать вражескую авиацию на аэродромах, которых около 20 тогда окажется в зоне поражения, чтобы уничтожать ее в воздухе. Потому что бороться с КАБами очень сложно. Лучше уничтожать носители на земле и в воздухе", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, американские истребители F-16, которые в ближайшее время получат Украина, будут иметь определенные ограничения и, например, не будут летать на линии боевого столкновения. Как рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, прежде всего F-16 будут задействованы в противовоздушной обороне Украины. Они позволят более эффективно работать против российских крылатых ракет и точно поражать наземные цели.

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