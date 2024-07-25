В считанные месяцы ВСУ могут пойти в наступление, но угроза 'котлов' остается. Интервью с генералом Романенко

Российская оккупационная армия продолжает вести активную наступательную кампанию, начавшуюся в конце 2023 года. Оккупанты пытаются достичь цели, применяя тактику малых шагов – они вклиниваются в украинскую оборону на отдельных участках в надежде, что им удастся закрепиться и продвинуться. К сожалению, такая тактика действительно зачастую приносит результат. При этом рекордные потери не останавливают врага.

Оккупационная армия может попытаться усилить Харьковское направление, а также открыть еще одно – Запорожское, доведя общее количество активных участков фронта до четырех. Но здесь она может совершить ту же ошибку, которую совершила украинская армия во время летнего контрнаступления 2023 года, когда вместо одного направления активные действия проводились сразу на четырех. В результате силы были растянуты и успеха достичь не удалось. Тем не менее, при определенных условиях уже к осени ВСУ смогут стабилизировать фронт, а к концу года пойти в контрнаступление.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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– Если посмотреть на карту боевых действий, можно увидеть, что враг пытается вклиниться в нашу оборону на разных участках фронта. Причем, он продвигается небольшими шажками. По вашему мнению, почему враг избрал именно такую тактику? Работает ли она для достижения его задач? И как вы оцениваете опасность окружения нашей группировки в отдельных точках, в частности, на север от Нью-Йорка?

– Противник реализует такой алгоритм, потому что он является действенным, как считает враг. Пусть и медленно, но они достигают необходимых результатов, продвигаются вперед, используя свои силы поражения, авиацию, артиллерию, дроны, бронетехнику и живую силу.

Что касается оперативного окружения, или того, что в народе называют котлами, то такая опасность всегда есть. Там, где есть возможность, противник осуществляет сначала продвижение вперед, потом встречает сопротивление нашей обороны, пытается обходить с флангов. И если это удается, если есть резервы, то он пытается нарастить эти фланговые атаки и замкнуть наши силы в тылу.

Но несмотря на такого рода действия это им не удается ввиду противодействия со стороны Сил обороны Украины. Однако в связи с тем, что потенциал противника по всем видам вооружений, а также по личному составу превосходит наш, мы можем противопоставить этому только современные технологии, больше эффективного вооружения, которого у нас пока недостаточно.

Мы надеялись, что после паузы с помощью США ситуация существенно изменится, улучшится, но она не меняется. Они увлечены своими президентскими выборами, а Европа не может заменить американскую помощь. Поэтому имеют место такого рода действия.

Несмотря на то, что мобилизация у нас набирает обороты, однако на текущий момент она не решает задач комплектации наших подразделений в полной мере, в первую очередь бригад, которые ведут боевые действия. Поэтому имеем такие результаты – противник с конца прошлого года осуществляет стратегическую наступательную операцию и медленно, но продвигается вперед.

– Экс-командир "Азова" Максим Жорин допустил новую попытку врага захватить Харьков. По его мнению, в армии противника происходят кадровые изменения, перемещаются дивизии, что может свидетельствовать о подготовке к новой атаке. Считаете ли вы, что это действительно возможно?

– Такая угроза есть. Они не достигли целей, которые ставили перед собой во время открытия Харьковского направления. На текущий момент они оправдывают это формированием так называемой санитарной зоны, но план России – как минимум, подойти к Харькову на дальность менее 20 километров, чтобы использовать артиллерию для нанесения ударов по городу. По большому счету, сам Харьков – это большая, желанная, жирная цель для противника. И от этих планов он не отказался.

– Что касается Сумщины, планы врага остаются такими же амбициозными?

– Я думаю, что у противника нет сил на то, чтобы открыть фронт на Сумском и Черниговском направлении, а также нарастить силы на Харьковском направлении. По крайней мере, на текущий момент это выглядит именно так.

Поэтому они, видимо, будут выбирать: либо наращивать усилия на Харьковском направлении, либо дополнительно открывать Сумское направление. Из текущего расклада все же похоже, что они выберут Харьковское направление. Здесь будет два под-направления: непосредственно на Харьков, через Липцы, на Волчанск и дальше заход в тыл Купянской группировки.

Хотя ситуация может поменяться в зависимости от наших целей и имеющихся резервов.

– По информации оперативной группировки "Таврия", российская оккупационная армия собрала 90-тысячную группировку на Запорожском направлении. Одновременно, по информации Генерального штаба ВСУ, наиболее горячими направлениями остаются два – Покровское и Торецкое. По вашим оценкам, может ли враг сменить свои акценты или все же будет продолжать активно действовать там, где ему это больше удается?

– Если силы и резервы будут на всех направлениях, то, возможно, они будут предпринимать определенные попытки. На сегодняшний день похоже, они собирают такое количество резервов, чтобы быть способными продолжать боевые действия на восточном фронте, на Покровском и Торецком направлениях, плюс добавить сил на Харьковское направление.

С учетом того, что большая группировка собрана на Запорожском направлении, они могут ставить перед собой задачу восстановить контроль над позициями, которые они потеряли на этих направлениях в 2023 году. А по большому счету, конечно, им необходимо выйти на такую важную для них цель, как город Запорожье. Поэтому и формируются такого рода ударные силы.

У нас был негативный опыт прошлого года, когда мы не в полной мере собрали ресурсы для того, чтобы действовать на одном направлении, а пытались наступать на четырех, и результат известен. Исходя из этого опыта, планы противника действовать одновременно и на Харьковском, и на Покровском, и на Торецком, а еще и на Запорожском направлении, не являются рациональными. Однако, чем хуже будет планирование у них, тем лучше для нас. А нам надо думать о том, как организовывать противодействие на всех этих направлениях.

– Если посмотреть ежедневные сводки Генштаба, то можно заметить, что ежедневное количество боевых столкновений составляет порядка 150. Это очень много. Думаю, вы со мной согласитесь, что сейчас мы наблюдаем очень активную фазу войны. Допускаете ли вы, что в определенной перспективе можно ожидать спада активности врага? Если да, при каких условиях?

– Действительно, за сутки бывает 120-150 боестолкновений. Противник несет рекордные потери – и в мае, и в июне. Но еще генерал Валерий Залужный говорил о том, что в этом состояла его ошибка: он считал, что большие потери противника будут иметь существенные последствия как для вооруженных сил РФ, так и для российского государства. Но этого не наблюдается.

В связи с этим нам необходимо решить две задачи. Первая – совместно с союзниками получить больший и более качественный, современный ресурс по вооружениям, технике и боеприпасам, и как можно быстрее, вторая – мы быстро выполним задачи, связанные с мобилизационными вопросами и подготовим соответствующие резервы. Если это будет сделано, то на осень сможем стабилизировать ситуацию на фронте. Это означает, что продвижение противника будет остановлено. За счет этого мы сможем формировать резервы, набирать соответствующие ресурсы. В таком случае к концу года можно будет говорить о каких-либо контрнаступательных, деоккупационных действиях. На текущий момент ситуация выглядит именно так.