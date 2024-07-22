Враг рвется в направлении Покровска, в ряде районов идут жесткие бои, – Сырский

Российская оккупационная армия продолжает активное наступление на Покровском направлении. Враг не учитывает достаточно высокий уровень потерь и продолжает штурмовые действия.

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Самые ожесточенные бои идут в Красногоровке, в районах Прогресса, Железного, Северного и Часового Яра. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, по всему фронту происходят активные боевые действия разной интенсивности. Оккупанты не оставляют попыток захватить Стельмаховку, Макеевку, атакуют позиции украинских войск в Ивановском, Клещиевке, а также пытаются захватить острова поймы левого берега реки Днепр.

В свою очередь украинские защитники наносят эффективное огневое поражение основных сил противника и его резервов на дальних подступах, осуществляют комплексное поражение противника перед передним краем и удерживают подготовленные в инженерном плане рубежи и позиции. Также Сырский подчеркнул, что военные овладевают новыми способами уничтожения разведывательных БПЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности.

Главком ВСУ отметил, что проверил ход подготовки резервов к участию в боевых действиях. Сырский заявил, что военные оттачивают мастерство во время занятий, максимально приближенных к реальной боевой обстановке.

Напомним, Силы обороны Украины на Покровском направлении за сутки 21 июля отбили 39 атак противника. В то же время, украинская авиация и артиллерия поразили пункт управления, состав боеприпасов и другие цели врага.

Ранее сообщалост, что на Торецком направлении враг уперся в многоэтажную застройку в районе Пивничного, там идут тяжелые бои. В сам Торецк оккупанты не вошли.

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