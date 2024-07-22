ВСУ отразили десятки атак на Покровском направлении, поражен пункт управления и состав БК врага - Генштаб

Силы обороны Украины на Покровском направлении за прошедшие сутки отбили 39 атак противника. В то же время, украинская авиация и артиллерия поразили пункт управления, состав боеприпасов и другие цели врага.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 22 июля. За прошедшие сутки всего было из зафиксировано 117 боевых столкновений.

Оккупационные войска нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам три ракетных удара (использовав четыре ракеты), 72 авиационных удара (в частности, использовали 100 управляемых авиабомб) и 1542 удара дронами-камикадзе, осуществили 4621 обстрел позиций украинских войск, 135 из них – из РСЗО.

Авиационные удары противника получили населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

В то же время, украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, состав боеприпасов, четыре артиллерийские системы, два средства ПВО, радиолокационную станцию и 15 районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

На Харьковском направлении оккупанты продолжали активные действия, всего произошло 12 боевых столкновений. Бои шли в районах Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении враг 11 раз атаковал позиции украинских подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия у Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак оккупантов недалеко от Макеевки, Невского и Тернов.

На Северском направлении наши войска отразили девять штурмовых действий вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении защитники пресекли 13 попыток противника прорвать оборону, в частности, в районах Часова Яра, где произошло более половины этих боестолкновений, и Андреевки в Донецкой области.

На Торецком направлении противник, с поддержкой авиации, совершил восемь атак вблизи населенных пунктов Пивничное, Зелезное и Торецк.

На Покровском направлении наши бойцы отразили 39 наступательных и штурмовых действий. Противник сосредоточил усилия в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Прогресса, Калинового и Уманского Донецкой области.

На Кураховском направлении украинские военные продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Парасковеевка. Здесь русские войска семь раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении войска агрессора совершили один неудачный штурм наших позиций. Враг активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию, нанося удары по районам населенных пунктов Угледар, Екатериновка, Урожайное, Старомайорское, Константиновка, Разлив, Нескучное и Времовка.

На Ореховском направлении оккупанты трижды безуспешно штурмовали наши позиции вблизи Роботиного и Новоданиловки.

В Приднепровском направлении противник не прекращает попытки выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три неудачных штурма агрессора были отбиты украинскими воинами.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории России и проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины за сутки боев на фронте ликвидировали и ранили по меньшей мере 1050 военнослужащих ВС РФ. Также обезвредили 288 единиц вражеского вооружения и техники. В настоящее время общие потери живой силы русской армии на украинской земле составляют 567 760 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, только украинские спецназовцы, воюющие на фронте, за неделю ликвидировали 118 оккупантов, сожгли 18 танков и 37 ББМ врага. Также защитники поразили четыре российских состава из БК и ГСМ.

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