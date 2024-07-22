Минус 1050 оккупантов и 51 артсистема: озвучены потери ВС РФ за сутки

Силы обороны Украины за еще сутки боев на фронте ликвидировали и ранили по меньшей мере 1050 военнослужащих ВС РФ. Также обезвредили 288 единиц вражеского вооружения и техники.

Видео дня

Ныне общие потери живой силы российской армии на украинской земле составляют 567 760. Обновленные данные 22 июля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне наши воины уничтожили 51 артиллерийскую систему (всего 15 637), 18 танков (8284), 17 боевых бронированных машин (15 980), четыре средства ПВО (900) и два РСЗО (1123) захватчиков.

С неба защитники приземлили 73 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 12 475), на земле сожгли 102 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (21 138), 21 – спецтехники (2637).

Всего с начала полномасштабной войны Силы обороны Украины также отминусовали 2401 крылатую ракетку, 362 самолета, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, только украинские спецназовцы, воюющие на фронте, за неделю ликвидировали 118 оккупантов, сожгли 18 танков и 37 ББМ врага. Также защитники поразили четыре российских склада из БК и ГСМ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!