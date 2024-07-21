Спецназовцы СБУ поджарили технику оккупантов: за неделю уничтожено 18 танков

Украинские военные продолжают охотиться на драгоценную технику страны-агрессора и уничтожать ее. Наши бойцы в прямом смысле "жгут землю под ногами" россиянам на фронте.

Видео дня

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. В ведомстве опубликовали эффектное видео, как спецназовцы СБУ "поджаривают" технику оккупантов.

Среди потерь врага за прошедшую неделю:

– 18 танков.

– 37 ББМ.

– 37 артиллерийских систем и РСЗО.

– 192 единицы автомобильной техники.

– 120 вражеских позиций и укреплений.

– 4 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

– 181 оккупант.

Как сообщал OBOZ.UA:

– ВСУ продолжает активно уничтожать врага. На этот раз украинский дрон нашел оккупантов в их "норе" и эффектно обезвредил.

– Защитники неба Украины уничтожили все дроны-камикадзе типа Shahed, которые ночью 21 июля Россия запустила в сторону Киева. Разрушений и пострадавших в столице нет, в области – незначительные повреждения.

– Ночью 21 июля кафиры атаковали ударными дронами Киевщину. Все вражеские цели обезвредили силы ПВО, однако падение обломков привело к повреждению двух частных домов и возгоранию сухой травы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!