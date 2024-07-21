Украинский дрон нашел оккупантов в их 'норе' и обезвредил: видео

ВСУ продолжает активно уничтожать врага. На этот раз украинский дрон нашел оккупантов в их "норе" и эффектно обезвредил.

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Видео ликвидации противника опубликовали в ОК Север. В этот раз отличились бойцы 153-й отдельной механизированной бригады.

"Оккупанты хотели скрыться, но экипаж FPV нашел врага в его норе. РУБпАК сводного подразделения 153-й ОМБр уничтожает агрессора на Харьковском направлении", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 21 июля силы ПВО обезвредили в небе 35 из 39 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты запустили их группами, также атаковали баллистическими и управляемыми авиаракетами. ПВО работала в более чем десяти регионах

Как сообщал OBOZ.UA:

– Защитники неба Украины уничтожили все дроны-камикадзе типа Shahed, которые ночью 21 июля Россия запустила в сторону Киева. Разрушений и пострадавших в столице нет, в области – незначительные повреждения.

– Ночью 21 июля оккупанты атаковали ударными дронами Киевщину. Все вражеские цели обезвредили силы ПВО, однако падение обломков привело к повреждению двух частных домов и возгоранию сухой травы.

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