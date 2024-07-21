Россия ночью запустила по Украине пять ракет и 39 'Шахедов': уничтожено 35 дронов

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 21 июля обезвредили в небе 35 из 39 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты запустили их группами, также атаковали баллистическими и управляемыми авиаракетами.

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ПВО работала в более чем десяти регионах. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, враг нанес по нашей стране удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области РФ и временно оккупированного Крыма, двумя управляемыми авиационными Х-59/69 из воздушного пространства Курской области РФ. Кроме этого, 39 "Шахедами" с трех направлений: Курск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Крым.

Во время ночной атаки радиотехнические войска ВС ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение воздушных целей в более чем 10 областях. К отражению нападения привлекались подразделения мобильных огневых групп всех Сил обороны, а также зенитные ракетные войска и РЭБ Воздушных сил.

"Этой ночью противовоздушной обороне удалось сбить 35 вражеских ударных БПЛА Shahed-131/136. Также благодаря активному противодействию вражеские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей", – подчеркнул Олещук.

Противовоздушная оборона работала в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Черкасской областях.

Ночью ПВО сбила все "Шахеды", которые летели на Киев, лишь в Киевской области зафиксированы незначительные повреждения фасада и окон двух частных домов, автомобиля, а еще загорелась трава. На Днепропетровщине защитники с воздушного командования "Восток" уничтожили четыре ударных БПЛА. Также благодаря работе ПВО на Полтавщине вражеская атака прошла без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

В то же время Россия осуществила ракетно-дроновую атаку на Сумщину, где поражены объекты критической инфраструктуры в Шосткинском районе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июля Россия атаковала Украину 16 дронами-камикадзе типа Shahed и четырьмя ракетами, включая баллистику. Силам ПВО удалось сбить 13 дронов, из которых один – неустановленного типа.

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