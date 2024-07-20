Россия атаковала Украину 16 'Шахедами' и четырьмя ракетами: силы ПВО сбили 13 целей

Россия в ночь на 20 июля атаковала Украину 16 дронами-камикадзе типа "Шахед" и 4 ракетами. Под ударом оказались Харьковщина, Полтавщина, Сумская, Черниговская и Киевская области.

Силы ПВО уничтожили 13 средств воздушного нападения РФ. Подробности раскрыл командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

"В ночь на 20 июля 2024 года противник нанес удар 3 баллистическими ракетами наземного базирования "Искандер-М" (Воронежская область, РФ), одной крылатой ракетой "Искандер-К", 16 ударными БпЛА типа "Shahed" (Курская область, РФ) и применил один БПЛА неустановленного типа", – отметил Олещук.

Атакованы были Харьковщина, Полтавщина, Сумщина, Черниговщина и Киевщина.

"В результате противовоздушного боя подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбили 13 воздушных целей: 12 ударных БПЛА "Shahed - 131/136" и 1 БПЛА неустановленного типа", – сообщил Олещук.

Видео дня

Напомним, во время ночной атаки зафиксированы прилеты в Полтавской и Сумской областях, а в Киеве упали обломки в одном из районов.

А накануне вечером россияне обстреляли жилой район Николаева: попали в детскую площадку, есть погибшие и пострадавшие.