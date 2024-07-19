Россияне обстреляли жилой район Николаева: попали в детскую площадку, есть погибшие и пострадавшие. Фото

Российские оккупационные войска днем пятницы, 19 июля, атаковали ракетами Николаев. Прилет пришелсял по жилому району.

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В результате вражеского удара есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

"Прилет по жилому району. По состоянию на данный момент известно о пострадавших. Уже сейчас есть трое погибших, в том числе ребенок", – отметил он.

Также, по словам Сенкевича, есть повреждение жилого сектора.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал коварный удар врага по детской площадке.

"Русский ракетный удар по Николаеву. Попадание в детскую площадку вблизи обычного дома. По состоянию на это время известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок. Мои соболезнования родным и близким. Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на ее мало. Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения в поддержку нашейзащиты. Россия должна испытать силу мира", – отметил он.

По последним данным, кроме трех домов, повреждения получил и детский сад. Известно, что погибли три человека, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Ракета попала в детскую площадку во дворе многоэтажек. По данным на этот момент, погибли три человека - мужчина, женщина и ребенок. Мама мальчика находится в состоянии шока. С женщиной работают психологи ГСЧС. Всего по меньшей мере 5 жителей получили ранения ", - отметил он. .

Сейчас спасатели и полицейские обследуют место преступного российского удара. Развернут штаб помощи. Пострадавшие могут подать там заявление в полицию о разрушенном и утраченном имуществе, рассказал Клименко.

Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили уже более 560 украинских детей, еще более 1460 ранили, добавили в МВД.

Утром в эту пятницу враг также атаковал Белозерку из реактивной системы залпового огня. По состоянию на 10.30 известно о двух погибших. Кроме этого, 11 жителей получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июля оккупанты били по центру Херсона. В результате обстрела ранения получили три человека, в том числе женщина с 16-летней дочерью – врачи боролись за жизнь несовершеннолетней.

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