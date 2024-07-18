Войска РФ обстреляли центр Херсона: ранена 16-летняя девушка и ее мама. Фото и видео

Российские войска 18 июля нанесли удары по центру Херсона. Вследствие обстрела ранения получили три человека, в том числе 16-летняя девушка и ее мать, врачи борются за жизнь несовершеннолетней.

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Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, вражеский снаряд попал в квартиру многоэтажки в Центральном районе города. Он также опубликовал видео последствий обстрелов.

По словам чиновника, оккупанты атаковали Херсон около 14:30.

"В тяжелом состоянии в одну из херсонских больниц госпитализирована 16-летняя девушка. Она попала под вражеский обстрел в Центральном районе Херсона. На момент вражеской атаки ребенок находился на улице. За жизнь юной херсонки борются медики", – рассказал Мрочко.

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