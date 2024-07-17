Оккупанты ударили по Херсону, пострадала женщина

Утром 17 июля российские террористы обстреляли Днепровский район Херсона. В результате атаки пострадала 47-летняя женщина.

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О последствиях очередного военного преступления российской армии сообщили в Telegram Херсонской ОВА. Отмечается, что пострадавшая получила взрывную травму и сколковое ранение затылка. Ее доставили в больницу для оказания медпомощи.

Напомним, 16 июля россияне обстреляли Херсон из захваченной территории левобережья Днепра. Под удар попали Днепровский и Корабельный районы города, в результате атаки ранены мирные жители. Из-за прилета повреждено здание образовательного учреждения, сообщили в МВА.

Кроме того, возник пожар в жилом доме. Пострадавшую 70-летнюю женщину госпитализировали с минно-взрывной травмой.

Также военные преступники Кремля атаковали с беспилотника ремонтную бригаду Херсонской области. Они просто сбросили взрывчатку на людей, которые чинили газовое оборудование в селе Антоновка Херсонского района. 54-летнего работника госпитализировали с ранением.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Харьковской области 15 июля под российскими обстрелами оказались Волчанск и населенные пункты Купянского района. Погибла женщина, пять человек получили ранения.

– В 15 на 16 июля страна-террорист Россия атаковала Украину, в частности Киевщину, с помощью дронов-камикадзе. Силы ПВО уничтожили вражеские объекты, однако обломками были повреждены нежилые здания и возник пожар в частном домохозяйстве.

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