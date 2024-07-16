Оккупанты ударили по Херсону, вспыхнул пожар: три человека ранены

Российские кафиры в полдень 16 июля обстреляли Херсон с захваченной территории левобережья Днепра. Под удар попали Днепровский и Корабельный районы города, вследствие атаки три человека получили ранения.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в официальном Telegram-канале. По его словам, из-за прилета повреждено здание образовательного учреждения.

Кроме того, возник пожар в жилом доме.

Пострадавшую 70-летнюю женщину госпитализировали с минно-взрывной травмой.

Медики дообследуют ее, сообщил Мрочко.

Кроме того, около 12:00 враг атаковал Днепровский район Херсона. За помощью к медикам обратился 45-летний мужчина, получивший минно-взрывную травму и контузию, информировал чиновник.

По его словам, в дальнейшем пострадавший будет лечиться амбулаторно.

По состоянию на 14:00 Мрочко сообщил, что количество раненых вследствие обстрела Антоновки возросло до трех: в больницу в состоянии средней тяжести обратился 54-летний мужчина.

У него диагностировали минно-взрывную травму и обломочное ранение левой кисти.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ утром 16 июля атаковали с дрона ремонтную бригаду на Херсонщине. Взрывчатку сбросили на людей, которые ремонтировали газовое оборудование. Пострадал один из рабочих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!