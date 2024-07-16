Оккупанты из дрона атаковали ремонтную бригаду на Херсонщине: есть раненый

Террористические войска России утром 16 июля атаковали с беспилотника ремонтную бригаду на Херсонщине. Они просто сбросили взрывчатку на людей, которые чинили газовое оборудование.

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В результате действий оккупантов пострадал один из работников. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Отмечается, что очередное военное преступление захватчики из РФ совершили в населенном пункте Антоновка Херсонского района.

Пока известно об одном пострадавшем в результате вражеского удара: в больницу госпитализировали 54-летнего работника.

У него диагностировали контузию, обломочные ранения поясницы и бедра, а также взрывчатую и черепно-мозговую травмы.

Медики оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июля оккупанты обстреляли жилой район Херсона, где загорелось пять жилых домов. Предварительно, погибших и травмированных не было.

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