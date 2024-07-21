Силы ПВО уничтожили все дроны, которыми Россия пыталась атаковать Киев

Защитники неба Украины уничтожили все дроны-камикадзе типа Shahed, которые ночью 21 июля Россия запустила в сторону Киева. Разрушений и пострадавших в столице нет.

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Точное количество сбитых целей со временем скажут военные. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Крайняя воздушная тревога в Киеве была связана с угрозой применения ударных БПЛА. За последние две недели это уже по меньшей мере пятая подряд реальная попытка врага атаковать столицу дронами", – отметил он.

По его словам, ночью в воскресенье определенное количество российских дронов-камикадзе направлялось на Киев, но силами и средствами ПВО все они были уничтожены на подступах к городу.

В Киеве атака прошла без разрушений и пострадавших. Оперативные данные возобновляются и уточняются.

"Эти систематические атаки ра*истов дронами еще раз доказывают – захватчик активно ищет возможность поразить Киев. Он испытывает свои новые тактики, ищет маршруты подлетов в столицу, пытается разоблачать расположение нашей ПВО", – отметил глава КГВА.

Он добавил, что именно поэтому жителям столицы следует не забывать о реальности угроз, призвал не игнорировать сигналы оповещения и во время тревоги всегда направляться к укрытию.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 11 июля один из российских "Шахедов" во время атаки на Украину залетел на территорию Беларуси, а затем вышел из воздушного пространства РБ на Киевщину над Полесским радиационно-экологическим заповедником. Потом было еще несколько подобных случаев.

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