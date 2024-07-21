Оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Сумщины

Утром 21 июля российская террористическая армия нанесла очередной удар по Сумской области. Целью врага стали объекты критической инфраструктуры.

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На месте происшествия работают все необходимые службы. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

По информации ОВА, российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района. Последствия вражеской атаки уточняются.

Сейчас на месте обстрела продолжают работать все необходимые службы. О жертвах или раненных вследствие российского удара в ОВА пока не сообщали. Местных жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, 20 июля россияне целый день обстреливали Сумскую область. Вследствие вражеских ударов был ранен гражданский в Белопольской громаде.

Ранее сообщалост, что в ночь на 20 июля под ударом "Шахедов" оказалась Сумщина: сообщается о прилетах. В Конотопском районе захватчики попали по энергетическому объекту, на месте работали экстренные службы.

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