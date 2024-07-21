Оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Сумщины
Утром 21 июля российская террористическая армия нанесла очередной удар по Сумской области. Целью врага стали объекты критической инфраструктуры.
На месте происшествия работают все необходимые службы. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
По информации ОВА, российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района. Последствия вражеской атаки уточняются.
Сейчас на месте обстрела продолжают работать все необходимые службы. О жертвах или раненных вследствие российского удара в ОВА пока не сообщали. Местных жителей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, 20 июля россияне целый день обстреливали Сумскую область. Вследствие вражеских ударов был ранен гражданский в Белопольской громаде.
Ранее сообщалост, что в ночь на 20 июля под ударом "Шахедов" оказалась Сумщина: сообщается о прилетах. В Конотопском районе захватчики попали по энергетическому объекту, на месте работали экстренные службы.
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