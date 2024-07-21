Россияне целый день обстреливали Сумщину: ранен гражданский

Страна-агрессор не перестает атаковать Украину. В субботу, 20 июля, россияне целый день обстреливали Сумскую область.

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Об этом сообщили в ОВА. Отмечается, что был ранен гражданский в Белопольской общине.

В течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 97 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманьская общины.

В частности:

– Юнокивская громада: совершены обстрелы с использованием FPV-дронов (3 взрыва).

– Эсманская громада: зафиксированы минометные обстрелы (5 взрывов), обстрелы с использованием FPV-дронов (7 взрывов).

– Миропольская громада: враг бил из минометов (24 взрыва).

– Хотинская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию общины. Также были пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР) (6 взрывов).

– Глуховская громада: совершен обстрел из РСЗО ("Ураган") (2 взрыва).

– Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва) и минометов (7 взрывов).

– Белопольская громада: враг бил из РСЗО (30 взрывов). В результате 1 гражданское лицо получило ранение.

– Краснопольская громада: нанесен обстрел с использованием FPV-дрона, обстрелы с использованием ударных БпЛА самолетного типа (5 взрывов).

Напомним, в ночь на 20 июля под ударом "Шахедов" оказался Конотопский район Сумской области. Захватчики попали по энергетическому объекту, на месте работали экстренные службы.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска РФ 19 июля атаковали ракетами Николаев. Прилет пришелся по жилому району. В результате вражеского удара есть погибшие и пострадавшие.

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