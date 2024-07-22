На Торецком направлении враг уперся в многоэтажную застройку в районе Северного: военный рассказал о тяжелых боях. Видео

На Торецком направлении враг уперся в многоэтажную застройку в районе Пивничного, там идут тяжелые бои. В сам Торецк оккупанты не вошли.

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Об этом рассказал командир взвода 95-й ОДШБр ВСУ Станислав Краснов в эфире КИЕВ24. По его словам, оккупанты примерно месяц ведут активное наступление на этом участке фронте и сейчас они уперлись в нашу оборону.

Бои с врагом продолжаются в районе населенных пунктов Залезное, Пивничное и Пивденное.

"Особенно со стороны Шумов они наступают и уперлись в многоэтажную застройку в районе Пивничного, там ведут сейчас самые ожесточенные бои. Там местность смешанная: есть частично насаждения, лес, есть частный сектор и многоэтажная застройка, и там сейчас проходит линия обороны, идут постоянные пехотные и стрелковые бои. Может, например, в девятиэтажке один подъезд быть нашим, другой могут занять оккупанты и в таких условиях идут бои", – рассказал Краснов.

Ранее сообщалось, что Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на нескольких участках фронта одновременно. В частности, основные наступательные усилия враг сосредотачивается на Авдеевском и Покровском направлениях. Как отмечали в британской разведке, оккупанты продолжают продвигаться к северу и западу от города Очеретино, в направлении города Покровск.

Как сообщал OBOZ.UA, ключевой целью для российских оккупационных войск на фронте в Украине есть захватить всю Луганскую и Донецкую области. В то же время, для наступлений на новых направлениях армия страны-агрессора не имеет ресурсов.

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