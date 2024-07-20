Разведка Британии: РФ продолжает наступление и сосредоточилась на Авдеевском и Покровском направлениях

Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия на нескольких участках фронта одновременно. В частности, основные наступательные усилия враг сосредотачивается на Авдеевском и Покровском направлениях.

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Об этом 20 июля сообщило минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Оккупанты продолжают продвигаться к северу и западу от города Очеретино, в направлении города Покровск.

"Вероятно, Авдиевско-Покровское направление в Донецкой области остается в центре российских усилий и, соответственно, там российские силы в течение последнего месяца поддерживали самые высокие операционные темпы", – отмечают в обзоре.

Разведка сообщила, что россияне продолжили продвижение к северу и западу от Очеретиного в направлении Покровска. А на участке Авдеевка – Покровск Россия совершила незначительное продвижение в город Нью-Йорк, который является хорошо укрепленным участком фронта и последней точкой на линии разграничения, существовавшей до 2022 года. В то же время вблизи города Часов Яр значительных изменений в территориальном контроле не произошло.

"Основные российские пехотные атаки за последние несколько дней потерпели поражение, российские силы действуют преимущественно разрозненными небольшими подразделениями без бронетехники. Российские войска в этом районе, вероятно, принимают тактическую паузу, проводя пробные атаки и разведывательную деятельность", – пишут аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ключевой целью для российских оккупационных войск на фронте в Украине есть захватить всю Луганскую и Донецкую области. В то же время, для наступлений на новых направлениях армия страны-агрессора не имеет ресурсов.

Ранее сообщалось, что ряд американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий высказались за то, чтобы Белый дом снял для сил обороны Украины ограничения на использование американского дальнобойного оружия. Они считают, что до сих пор поддержка Киева Вашингтоном не была достаточно решительной, и это нужно исправлять.

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