Сенаторы США поддержали отмену ограничений на использование американского оружия Украиной: что известно

Ряд американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий высказались за то, чтобы Белый дом снял для Сил обороны Украины ограничения на использование американского дальнобойного оружия. Они считают, что до сих пор поддержка Киева Вашингтоном не была достаточно решительной, и это нужно исправлять.

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Об этом пишет издание "Голос Америки". Журналисты пишут, что призыв власти Украины поддержали в частности сенатор-демократ от штата Делавер Крис Кунс, сенатор-республиканец от Аляски Дэн Салливан и сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин.

Они ответили утвердительно на вопрос ведущей о том, считают ли они, что необходимо снять ограничения для ВСУ на удары американским оружием по военным объектам оккупантов в России.

"Если да, хотели бы вы побуждать их к этому?" – спросила модератор дискуссии.

"Да. Да. Да", – ответили все трое сенаторов.

Они напомнили, что Вашингтон оказывает Украине значительную поддержку, однако все важное вооружение передавалось Силам обороны страны с опозданием, иногда даже на годы.

"Способ, в который эта война ведется с нашей стороны, не был таким замечательным. По каждой отдельной системе оружия, о которой украинцы просили, а список действительно длинный – HIMARS, Javelin, Stinger, Patriots, танки Abrams, ATACMS, самолеты F-16 – всякий раз, когда они просили, администрация Байдена откладывала поставки этого оружия их на месяцы, даже годы", – сказал Салливан.

Он добавил, что не понимает опасений Штатов о том, что передача Украине необходимого вооружения может "спровоцировать" российского диктатора Путина, ведь он и так уже вторгся в страну.

"Только представьте себе, что было бы, если бы мы предоставили им все это оружие в начале войны, как бы отличалась эта война от нынешней", – подчеркнул Салливан.

Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что после саммита НАТО позиция США по разрешению использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России не изменилась. В то же время она подчеркнула, что у Сил обороны Украины есть для таких ударов другое дальнобойное вооружение, которое было передано не Вашингтоном.

Как сообщал OBOZ.UA, советник главы ОП Михаил Подоляк пояснил, что под словосочетанием "удары вглубь России" Украина понимает не демонстрацию единичных взрывов в РФ, а системное разрушение российских авиабаз и военных производств. Правильная стратегия предполагает ослабление страны агрессора по трем направлениям.

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