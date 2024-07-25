'Формируются ударные силы': Романенко оценил планы врага в Украине и указал на ключевые задачи ВСУ

Войска России пока, очевидно, собирают резервы для продолжения боевых действий на востоке, а также на Харьковском направлении. Кроме того, ударные силы формируются на Запорожском направлении, где оккупанты, вероятно, будут стремиться вернуть утраченные позиции в 2023 году и выйти на город Запорожье.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. В частности, он прокомментировал информацию оперативной группировки "Таврия" о том, что РФ собрала 90 тыс. оккупантов на Запорожском направлении, и вероятность изменения акцентов врагом (в настоящее время, по данным Генштаба, самые горячие Покровское и Торецкое направления).

"Если силы и резервы будут на всех направлениях, то, возможно, они будут предпринимать определенные попытки. На сегодняшний день, похоже, они собирают такое количество резервов, чтобы быть способными продолжать боевые действия на восточном фронте, на Покровском и Торецком направлениях плюс добавить сил на Харьковское направление", – сказал военный.

Игорь Романенко добавил: учитывая, что большая группировка собрана на Запорожском направлении, захватчики могут ставить перед собой задачу восстановить контроль над позициями, которые они потеряли в 2023 году.

"А по сути, конечно, им необходимо выйти на такую важную для них цель, как город Запорожье. Поэтому и формируются такие ударные силы. У нас был негативный опыт в прошлом году, когда мы не в полной мере собрали ресурсы для того, чтобы действовать на одном направлении , а пытались наступать на четырех, и результат известен. Исходя из этого опыта, планы противника действовать одновременно и на Харьковском, и на Покровском, и на Торецком, а еще и на Запорожском направлениях не рациональны", – считает он.

В то же время генерал-лейтенант отметил, что чем хуже планирование у врага, тем лучше для Сил обороны Украины. Украинскому командованию, в свою очередь, необходимо "думать о том, как организовывать противодействие по всем этим направлениям".

Романенко также прокомментировал информацию Генштаба о большом количестве столкновений на фронте. По его словам, большое количество потерь РФ на самом деле не влечет существенных последствий.

"Действительно, за сутки бывает 120-150 боевых столкновений. Противник несет рекордные потери – и в мае, и в июне. Но еще генерал Валерий Залужный говорил о том, что в этом была его ошибка: он считал, что большие потери противника будут существенные последствия как для вооруженных сил РФ, так и для российского государства. Но этого не наблюдается", – сказал военный.

Перед Киевом стоит две задачи: это поставка достаточного количества современного вооружения и мобилизация, говорит Романенко:

"Первое – совместно с союзниками получить больший и качественный современный ресурс по вооружениям, технике и боеприпасам, и как можно скорее, второе – мы быстро выполним задачи, связанные с мобилизационными вопросами, и подготовим соответствующие резервы. Если это будет сделано, то на осень мы сможем стабилизировать ситуацию на фронте".

В таком случае движение противника будет остановлено и можно будет формировать резервы, "набирать соответствующие ресурсы".

"В таком случае до конца года можно будет говорить о любых контрнаступательных, деоккупационных действиях. На данный момент ситуация выглядит именно так", – сказал генерал-лейтенант.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что защитники Украины сделают все возможное для возвращения к границам 1991 года. Ключевая цель для деоккупации Крыма – уничтожение Крымского моста. Однако без мобилизации невозможно создать новые резервы и бригады, подчеркнул генерал.

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