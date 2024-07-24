Горячее всего на двух направлениях: в Генштабе рассказали, где идут ожесточенные бои, и озвучили потери врага. Карта

Российские оккупационные войска проявили наибольшую активность на Покровском направлении, где за прошедшие сутки была отбита 41 атака. Также интенсивные бои продолжаются на Торецком направлении, где произошло 18 атак.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8.00 утра 24 июля. Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 152 боевых столкновения.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, 41 авиационный удар (задействовав 54 КАБ), и совершил 4443 обстрела, из них 120 с использованием реактивных систем залпового огня.

Враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Ветеринарное, Липцы, Малые Проходы, Рубежное, Старица, Веселое, Синьковка Харьковской области; Торецк, Верхнекаменское, Волчее, Александрополь, Новоселовка Первая Донецкой области и Малая Токмачка на Запорожье.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны совершили семь авиаударов по скоплениям живой силы противника, уничтожили четыре артсистемы, три состава, два средства ПВО и два пункта управления российских оккупантов.

В Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки возросло до девяти. Силы обороны отражали штурмовые действия противника около шести разных населенных пунктов, в частности, враг сосредоточил внимание на Синьковке, где, при поддержке авиации, провел четыре атаки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 13 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

На Северском направлении защитники отбили девять атак вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны пресекли 14 попыток прорыва противника в районах Васюковки, Орехово-Василовки, Новомаркового, Часова Яра, Ивановского, Ступочек, Белой Горы и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак, сосредотачивая усилия вблизи Северного и Железного, где произошло почти 80 процентов всех боеприкосновений. Также противник штурмовал в районах Нью-Йорка и Торецка, активно бомбил город Торецк.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 41 атаку в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Новоселовки Первой, Уманского и Яснобродовки, где оккупанты пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки, где противник 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времевском направлении оккупанты совершили неудачный штурм украинских позиций возле Константиновки, а также обстреляли Угледар и район Урожайного неуправляемыми авиаракетами.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении россияне совершили три атаки на левобережье реки Днепр, но ни одна из них не была успешной.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливая с территории РФ населенные пункты Поповка, Волфин, Яструбино, Степок и Кондратовка.

Украинские воины продолжают активные действия, нанося оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощая их наступательный потенциал вдоль всей линии фронта и в тылу.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает терять живую силу, технику и вооружение в развязанной войной против Украины. Накануне, 23 июля, общие потери агрессора в живой силе составили 1140 оккупантов, в общей сложности "денацифицировано" уже более 570 тысяч россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 июля Россия вновь устроила дроновую атаку на Украину. На мирные украинские города летели 23 "Шахеда", также враг запустил две ракеты. Силы ПВО в течение ночи уничтожили 17 вражеских дронов-камикадзе и 8 разведывательных БПЛА.