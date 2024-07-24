Россия атаковала Украину двумя ракетами и 23 "Шахедами": силы ПВО сбили 17 вражеских дронов-камикадзе
В ночь на 24 июля Россия вновь устроила дроновую атаку на Украину. На мирные украинские города летели 23 "Шахеда", также враг запустил две ракеты.
Силы ПВО приняли бой: ночью уничтожено 17 вражеских дронов-камикадзе и 8 разведывательных БпЛА. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.
"В ночь на 24 июля 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Харьковщине баллистической ракетой "Искандер-М" и ракетой, тип которой устанавливается (из Белгородской обл. – РФ.). Также враг атаковал юг страны ударными БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска – РФ и оккупированного Крыма. Всего радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 23 ударных БПЛА противника", – отметил Олещук.
По словам командующего Воздушными силами, отражали воздушное нападение подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил.
"В результате противовоздушного боя сбито 17 вражеских БпЛА. Большинство – в Одесской области", – рассказал Олещук.
Кроме того, за прошедшие сутки и текущие сутки Силами обороны Украины на разных направлениях уничтожены по меньшей мере 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника: 4 – Zala, 2 – Supercam, 2 – Орлан-10.
Два "Шахеда" из летевших на Украину приземлили воины Военно-морских сил ВСУ, сообщили в ВМС.
"Сегодня ночью во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами подразделений, вверенных в состав Военно-Морских Сил ВС Украины, были сбиты 2 вражеских дрона-камикадзе "SHAHED-136". Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!" – отмечено в сообщении.
Так, над Днепропетровской ночью защитник неба уничтожили один вражеский дрон-камикадзе, рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Еще один дрон приземлили над Черкащиной. По данным главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Напомним, рано утром 24 июля захватчики ударили по Харькову. Предварительно били ракетами С-300.
В облцентре зафиксировано два попадания: одно – в промзоне, другое – в частном секторе. В результате прилета загорелся частный дом, есть жертва.
Также под вражеским ударом оказалась Малоданиловская территориальная громада к северу от Харькова. Дрон-камикадзе типа "Шахед" попал по конюшне: есть пострадавшие среди гражданских.
Кроме того, оккупанты ударили по Измаилу в Одесской области: повреждена портовая инфраструктура, есть прилет в пятиэтажку.
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