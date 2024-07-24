Украинские защитники продолжают держать оборону по всему фронту: произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

Проходит восемьсот восемьдесят вторые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Враг пытается прорвать оборону украинской армии, самой горячей ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях. Также противник достаточно активен на Лиманском, Краматорском и Времивском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 24 июля 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 125 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал неподалеку от Глубокого, Тихого и Сотницкого Казачка. Все атаки успешно отражены нашими защитниками. По предварительным подсчетам в настоящее время потери агрессора сегодня составляют 73 военных убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили три артиллерийские системы, пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники, 14 БпЛА. Повреждены две артиллерийские системы и два автомобиля.

На Купянском направлении захватчики в течение дня восемь раз пытались продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Стельмаховки и Петропавловки. Семь атак противника отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Макеевки, Невского и Серебрянского леса. До сих пор идет одно боеприкосновение, остальные - наши воины остановили.

На Северском направлении враг восемь раз в течение дня тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Бой в районе Верхнекаменского продолжается.

На Краматорском направлении активность агрессора вылилась в десять боевых столкновений. Семь атак близ Временного Яра, Нового и в направлении Новомаркового захлебнулись. Три боестолкновения продолжается. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении наши войска отражали шесть атак противника вблизи Северного и Нью-Йорка. Две атаки отбиты, противник успеха не имел, продолжаются бои в четырех локациях. Ситуация контролируется.

В Покровском направлении враг 27 раз пытался вклиниться в нашу оборону, в частности, в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Волче и Карловка. Шесть атак еще продолжаются. Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили сегодня более 200 окупантов, 63 из них - безвозвратно. Уничтожен один танк, боевая бронированная машина, артсистема и девять автомобилей. Еще три автомобиля повреждены.

В Кураховском направлении враг 29 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Константиновки и Парасковеевки, где украинские воины отразили 22 атаки, пять боеприкосновений продолжается. Также до сих пор ведутся бои у Красногоровки.

На Времивском направлении наши войска отражали 12 атак противника вблизи Константиновки и Водяного – семь атак отбиты, еще пять продолжается.

На Ореховском направлении оккупанты два раза напрасно штурмовали наши позиции вблизи Малой Токмачки и Новодаровки.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Агрессор сегодня предпринял две неудачных попытки штурмовать позиции украинских воинов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает терять живую силу, технику и вооружение в развязанной ею войне против Украины. Накануне, 23 июля, общие потери агрессора в живой силе составили 1140 оккупантов, в общей сложности "денацифицировано" уже более 570 тысяч россиян.

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