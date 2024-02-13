Из колонии – в руки ВСУ: под Роботиным взяли в плен оккупанта-зека. Фото

Украинские защитники продолжают пополнять обменный фонд российскими оккупантами. В этот раз наши военные "охотились" захватчика, который отправился на фронт прямо из колонии.

Об этом сообщает OBOZ.UA. Пленным оказался рядовой Швец Юрий Вячеславович.

27-летний оккупант родом из российского города Волгоград. На фронте был стрелком – гранатометчиком в рядах 71 мотострелкового полка ВС РФ.

Оккупант был призван на захватническую войну только 15 декабря 2023 прямо из колонии, где сидел по 228 статье УК РФ. В тюрьме он подписал контракт по минобороне РФ.

Уже в начале февраля захватчик вместе с другими оккупантами командование перебросило в временно оккупированный Токмак Запорожской области. Через пять дней он попал в плен в районе Роботино.

Накануне украинские защитники успешно отразили штурм российских оккупационных войск в Запорожской области. Наши военные также провели успешную операцию, захватив в плен 12 путинских боевиков.

Следует отметить, что по данным Генштаба, на Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника к западу от Новопокровки Запорожской области.

4 февраля Президент Украины Владимир Зеленский посетил Роботино в Запорожье. Там он пообщался с украинскими воинами. В частности, президент побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, воины которой выполняют задачи в Запорожье. Они получили из рук Зеленского высокие государственные награды.