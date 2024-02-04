Зеленский приехал в Работино на Запорожье: появилось видео с воинами

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Работино на Запорожье. Там он пообщался с украинскими воинами.

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Глава государства также вручил защитникам награды. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.

В частности, президент побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, воины которой выполняют задачи на Запорожье. Они получили из рук Зеленского высокие государственные награды.

"Честь быть сегодня здесь. Поддержать воинов и наградить. На их плечах сложная, решающая миссия – отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, благодарим каждого!" – отметил президент.

В частности, Зеленский вручил "Крест боевых заслуг" командиру разведывательного взвода старшему лейтенанту Андрею Ольшанскому. Еще несколько защитников получили ордена Богдана Хмельницкого и "За мужество".

Пребывая на передовых позициях 65 ОМБр, президент также заслушал информацию об оперативной обстановке от командующего оперативной группировкой войск "Запорожье" Владимира Горбатюка.

Вблизи Работино уже несколько месяцев идут ожесточенные бои. Этот населенный пункт расположен вплотную к линии столкновения.

Работино было оккупировано российскими войсками в начале марта 2022 года. Освободили село украинские воины в августе 2023-го, в ходе контрнаступательной операции на Запорожье.

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