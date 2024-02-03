Зеленский вручил высокие госнаграды военным ГУР за особые достижения на спецзаданиях

Президент Владимир Зеленский вручил высокие государственные награды воинам Главного управления разведки Минобороны Украины за особое мужество при выполнении специальных боевых задач, в том числе уничтожении российского ракетного катера "Ивановец". По словам главы государства, благодаря действиям ГУР страна-агрессор РФ испытывает боль от потерь.

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Церемония проходила в субботу, 3 февраля, в Мариинском дворце, сообщили в Офисе президента. Зеленский вручил ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, а также ордена "За мужество" ІІІ степени и заявил, что рад возможности лично поблагодарить присутствующих, а также всех воинов ГУР.

"Многое сделано вами, многое сделано воинами ГУР и на земле, и на море. Россия действительно чувствует боль от ваших действий, от действий ваших побратимов, и это важно, чтобы российские виновники этой войны теряли ежедневно от нее", – сказал он.

Особо президент отметил успех ГУР на море, а именно поражение катера "Ивановец".

"Сложная операция на рейде озера Донузлав – шесть прямых попаданий морских дронов в корпус "Ивановца". Это было действительно сильно. И я благодарю вас за эту силу", – сказал Зеленский.

Он также выразил уверенность, что вся Украина гордится воинами ГУР, выполняющими задачи такой сложности:

"Честь, что вы у нас есть. Наша задача – беречь, поддерживать вас. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы бережете жизни всех, рискуя вашей", – сказал президент.

Собравшиеся на церемонии также почтили минутой молчания память всех павших Героев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Удар по ракетному катеру ЧФ РФ "Ивановец" был нанесен в ночь с 31 января на 1 февраля. В тот момент он совершал рейд озера Донузлав в Черноморском районе Крыма. Корпус корабля получил значительные повреждения, дал крен на корму и затонул.

– Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что по катеру было нанесено шесть попаданий новыми украинскими морскими дронами MAGURA 5. Беспилотниками руководило подразделение беспилотников 13-й группы ГУР.

– По данным росСМИ, катер вез сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты "Москит". Пропагандисты утверждают, что экипаж якобы успел эвакуироваться.

– На уничтоженном катере "Ивановец" могло находиться до 40 человек экипажа, сообщили в ВМС ВСУ.

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