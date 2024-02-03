Зеленский об уничтожении катера 'Ивановец': шесть прямых попаданий – это было сильно!

Президент Украины Владимир Зеленский отметил успех на море воинов Главного управления разведки Министерства обороны, в частности, поражение российского ракетного корабля "Ивановец". По словам главы государства, шесть попаданий в судно были результатом сложной операции на рейде озера Донузлав.

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Соответствующее заявление президент сделал 3 февраля во время церемонии награждения защитников. Видео выступления было опубликовано в официальном Telegram-канале Зеленского.

"Сложная операция на рейде озера Донузлав: шесть прямых попаданий морских дронов в корпус "Ивановца". Это было сильно. И я благодарю вас за эту силу!" – говорится в публикации.

По словам Зеленского, воины ГУР многое сделали для победы Украины на море и на суше, нанеся потери стране-агрессорке.

"Уже многое сделано именно воинами ГУР – и на земле, и на море. И Россия действительно чувствует боль от ваших действий, от действий ваших побратимов. И это важно – чтобы российские виновники этой войны действительно теряли от нее. Сегодня я хочу особо отметить ваш успех именно на море – поражение российского ракетного корабля", – сказал президент.

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что удар по катеру "Ивановец" был нанесен новыми украинскими морскими дронами MAGURA 5, в результате было совершено шесть попаданий. БПЛА руководило подразделение беспилотников 13-й группы ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Удар по катеру оккупантов "Ивановец" был нанесен в ночь на 1 февраля. Ракетный катер ЧФ РФ в тот момент совершал рейд озера Донузлав в Черноморском районе Крыма. Корпус корабля получил значительные повреждения, дал крен на корму и затонул.

– По данным росСМИ, на борту катера "Ивановец" были сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты "Москит". Пропагандисты утверждают, что экипаж якобы успел эвакуироваться.

– На уничтоженном катере могло находиться до 40 человек экипажа, сообщили в ВМС ВСУ.

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