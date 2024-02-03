'Свидетельство неизменной признательности и уважения': Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и их родным. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский в субботу, 3 января, вручил еще 30 сертификатов на получение квартир воинам Сил обороны, которым присвоено звание Героя Украины, а также семьям павших Героев. Он заявил, что орден "Золотая Звезда", которую вручают защитникам с таким званием, – это свидетельство неизменной благодарности украинцам, поступки которых на поле боя заслуживают общенационального внимания.

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Церемония вручения проходила в Мариинском дворце в рамках инициативы Зеленского по обеспечению жильем военнослужащих – Героев Украины, сообщили в Офисе президента.

"Сегодня мы продолжаем нашу новую традицию – традицию особого почета украинских воинов, отмеченных званием Героя Украины. Орден "Золотая Звезда" – это свидетельство неизменной благодарности и уважения к каждому украинцу, чья храбрость чрезвычайна и поступки которого на поле боя заслуживают общенационального внимания. Украина всегда будет помнить всех своих Героев. Всегда будет говорить каждому будущему поколению украинцев и украинок о том, какие у нашего государства Герои. Были и будут. Был и будет почет", – сказал президент, обращаясь к собравшимся.

Он добавил, что сейчас выражается благодарность воинам, которые образцово проявили себя в защите Украины и помогли сохранить украинскую государственность после 2014 года и после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Это, в частности, защитники Донецкого аэропорта, защитники Мариуполя и "Азовстали", участники сражений за независимость в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Киевской областях.

"Я благодарю каждого Героя и всех родных наших Героев за то, что Украину защищают такие храбрые люди. Я благодарю всех тех, кто будет беречь память о наших Героях! Слава украинским воинам! И пусть будут всегда светлыми упоминания об украинце и украинке, которые отдали свои жизни в боях ради Украины, будущего поколения и нашей независимости!" – заявил Зеленский.

В общей сложности он вручил 30 сертификатов на квартиры: 15 Героям Украины и 15 семьям павших Героев.

В частности, сертификаты лично от президента получили 13 Героев из состава ВСУ, воин Нацгвардии и сотрудник СБУ:

– полковник медицинской службы Эдуард Хорошун,

– подполковник Евгений Бова,

– полковник Иван Голишевский,

– майор Сергей Пономаренко,

– майор Кирилл Верес,

– полковник Александр Зугравый,

– капитан Александр Ляшенко,

– полковник Роман Мамавко,

– полковник Вадим Сухаревский,

– майор Сергей Волынский,

– майор Олег Хоменко,

– полковник Олег Гончарук,

– полковник Валерий Падитель,

– младший сержант Богдан Магаляс.

Сертификаты также получили семьи таких 12 военнослужащих ВСУ, двух воинов Государственной пограничной службы Украины и одного нацгвардейца:

– младший сержант Игорь Зиныч,

– солдат Игорь Брановицкий,

– капитан Сергей Колодий,

– сержант Сергей Михальчук,

– полковник Александр Оксанченко,

– подполковник Александр Капичун,

– солдат Андрей Никончук,

– солдат Олег Свинчук,

– старший лейтенант Павел Усов,

– солдат Роман Марценюк,

– мастер-сержант Александр Цюпак,

– майор Георгий Стрелков,

– майор Олег Черноморец,

– солдат Юрий Ковальчук,

– майор Иван Волочий.

Родные Александра Оксанченко подарили Зеленскому шеврон погибшего летчика-аса.

Как известно, согласно инициативе президента, государство обязуется предоставить квартиры всем воинам рядового и офицерского состава, которым присвоено звание Героя Украины, и родным павших Героев, которым присвоено такое звание посмертно.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января Зеленский вручил сертификаты на жилье 19 семьям павших Героев, 11 Героев Украины получили их лично.

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