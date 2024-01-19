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"Каждый из наших Героев заслуживает наивысшего почета": Зеленский вручил сертификаты на квартиры защитникам и родным погибших воинов

Анна Паскевич
War
3 минуты
987
'Каждый из наших Героев заслуживает наивысшего почета': Зеленский вручил сертификаты на квартиры защитникам и родным погибших воинов

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 19 января, вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших воинов. Во время своего выступления он заявил, что государство всегда будет чтить своих защитников.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Зеленского. "Каждый из наших Героев – Героев Украины – заслуживает высочайшего уважения и благодарности нашего государства и всех наших людей. Это воины, чья храбрость является спасением для Украины и справедливым наказанием для российских оккупантов", – отметил президент.

Он добавил, что Украина всегда будет благодарна своим Героям и будет хранить память о том, что они сделали.

"Каждый из наших Героев заслуживает наивысшего почета": Зеленский вручил сертификаты на квартиры защитникам и родным погибших воинов

"И всегда Украина будет достойной страной, что уважает своих Героев – каждого и каждую, всех своих людей, свою историю и независимость. Пусть всегда Украина будет именно такой крепкой, как наши Герои. Пусть всегда будет светлой память каждого воина, погибшего в битвах за свободу Украины", – заявил Зеленский.

"Каждый из наших Героев заслуживает наивысшего почета": Зеленский вручил сертификаты на квартиры защитникам и родным погибших воинов

В Офисе президента рассказали, что жилищные сертификаты глава государства вручил 19 семьям Героев, отдавших свою жизнь, защищая Украину во время полномасштабной российской агрессии. Еще 11 Героев Украины получили лично сертификаты.

"Каждый из наших Героев заслуживает наивысшего почета": Зеленский вручил сертификаты на квартиры защитникам и родным погибших воинов

В частности, сертификаты на получение квартир получили Герои из состава ВСУ: подполковник Виталий Савич, младший сержант Игорь Левченко, майор Алексей Гребенщиков, старший лейтенант Кирилл Агасиев, майор Андрей Царенко, майор Николай Любарец, подполковник Дмитрий Шумаков, полковник Евгений Шаматалюк; из состава Национальной гвардии Украины: майор Вадим Ященко, капитан Евгений Громадский, старший лейтенант Лев Пашко.

"Каждый из наших Героев заслуживает наивысшего почета": Зеленский вручил сертификаты на квартиры защитникам и родным погибших воинов
"Каждый из наших Героев заслуживает наивысшего почета": Зеленский вручил сертификаты на квартиры защитникам и родным погибших воинов
"Каждый из наших Героев заслуживает наивысшего почета": Зеленский вручил сертификаты на квартиры защитникам и родным погибших воинов
"Каждый из наших Героев заслуживает наивысшего почета": Зеленский вручил сертификаты на квартиры защитникам и родным погибших воинов
"Каждый из наших Героев заслуживает наивысшего почета": Зеленский вручил сертификаты на квартиры защитникам и родным погибших воинов

Как сообщал OBOZ.UA, 73-летняя Лидия Тульчий с Винниччины передала 100 тысяч грн на помощь ВСУ. Эти деньги женщина получила от государства осенью 2022 года – ее сын Андрей Ротар погиб на фронте, защищая страну от оккупантов.

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