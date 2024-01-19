'Каждый из наших Героев заслуживает наивысшего почета': Зеленский вручил сертификаты на квартиры защитникам и родным погибших воинов

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 19 января, вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших воинов. Во время своего выступления он заявил, что государство всегда будет чтить своих защитников.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Зеленского. "Каждый из наших Героев – Героев Украины – заслуживает высочайшего уважения и благодарности нашего государства и всех наших людей. Это воины, чья храбрость является спасением для Украины и справедливым наказанием для российских оккупантов", – отметил президент.

Он добавил, что Украина всегда будет благодарна своим Героям и будет хранить память о том, что они сделали.

"И всегда Украина будет достойной страной, что уважает своих Героев – каждого и каждую, всех своих людей, свою историю и независимость. Пусть всегда Украина будет именно такой крепкой, как наши Герои. Пусть всегда будет светлой память каждого воина, погибшего в битвах за свободу Украины", – заявил Зеленский.

В Офисе президента рассказали, что жилищные сертификаты глава государства вручил 19 семьям Героев, отдавших свою жизнь, защищая Украину во время полномасштабной российской агрессии. Еще 11 Героев Украины получили лично сертификаты.

В частности, сертификаты на получение квартир получили Герои из состава ВСУ: подполковник Виталий Савич, младший сержант Игорь Левченко, майор Алексей Гребенщиков, старший лейтенант Кирилл Агасиев, майор Андрей Царенко, майор Николай Любарец, подполковник Дмитрий Шумаков, полковник Евгений Шаматалюк; из состава Национальной гвардии Украины: майор Вадим Ященко, капитан Евгений Громадский, старший лейтенант Лев Пашко.

Как сообщал OBOZ.UA, 73-летняя Лидия Тульчий с Винниччины передала 100 тысяч грн на помощь ВСУ. Эти деньги женщина получила от государства осенью 2022 года – ее сын Андрей Ротар погиб на фронте, защищая страну от оккупантов.

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