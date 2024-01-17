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Мать погибшего защитника из Винницкой области отдала 100 тыс. грн на нужды ВСУ: на них приобретут дроны. Фото

Ольга Липич
War
1 минута
1,2 т.
Мать погибшего защитника из Винницкой области отдала 100 тыс. грн на нужды ВСУ: на них приобретут дроны. Фото

В Винницкой области 73-летняя украинка Лидия Тульчий передала на потребности украинской армии 100 тысяч гривен. Эти деньги пенсионерка получила от государства – осенью 2022 года на войне с российскими оккупантами погиб ее сын Андрей Ротар.

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Об этом в среду, 17 января, сообщило издание Суспільне. Средства Лидия передала организации "Участники АТО "Патриот". Женщина попросила, чтобы средства потратили на приобретение БПЛА для воинов Вооруженных сил Украины.

Мать погибшего защитника из Винницкой области отдала 100 тыс. грн на нужды ВСУ: на них приобретут дроны. Фото

Мать погибшего защитника Украины проживает в населенном пункте Демковское Тростянецкой громады Винницкой области. Женщина рассказала, что, когда ей пришли деньги от государства за гибель сына, то сразу сказала, что эти средства ей не нужны и она отнесет их в сельский совет.

"Я говорю: "Зачем мне деньги, если у меня ребенка нет и никого нет?" У меня остались три собаки и три кошки. Пенсии мне хватит", – сказала Лидия.

Андрей Ротар получил серьезное ранение во время боев в Донецкой области 23 августа 2022 года. Он воевал в рядах 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. После ранения военного на самолете доставили в Киев, где он перенес несколько операций.

Мать погибшего защитника из Винницкой области отдала 100 тыс. грн на нужды ВСУ: на них приобретут дроны. Фото

Более десяти дней врачи боролись за жизнь 50-летнего защитника Украины, но 4 сентября его сердце остановилась.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за независимость Украины в районе Роботиного на Запорожском направлении погиб солдат Юрий Кухтин. Жизнь 39-летнего бойца оборвалась при обстреле российским ударным FPV-дроном 1 января.

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