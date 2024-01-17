Мать погибшего защитника из Винницкой области отдала 100 тыс. грн на нужды ВСУ: на них приобретут дроны. Фото

В Винницкой области 73-летняя украинка Лидия Тульчий передала на потребности украинской армии 100 тысяч гривен. Эти деньги пенсионерка получила от государства – осенью 2022 года на войне с российскими оккупантами погиб ее сын Андрей Ротар.

Видео дня

Об этом в среду, 17 января, сообщило издание Суспільне. Средства Лидия передала организации "Участники АТО "Патриот". Женщина попросила, чтобы средства потратили на приобретение БПЛА для воинов Вооруженных сил Украины.

Мать погибшего защитника Украины проживает в населенном пункте Демковское Тростянецкой громады Винницкой области. Женщина рассказала, что, когда ей пришли деньги от государства за гибель сына, то сразу сказала, что эти средства ей не нужны и она отнесет их в сельский совет.

"Я говорю: "Зачем мне деньги, если у меня ребенка нет и никого нет?" У меня остались три собаки и три кошки. Пенсии мне хватит", – сказала Лидия.

Андрей Ротар получил серьезное ранение во время боев в Донецкой области 23 августа 2022 года. Он воевал в рядах 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. После ранения военного на самолете доставили в Киев, где он перенес несколько операций.

Более десяти дней врачи боролись за жизнь 50-летнего защитника Украины, но 4 сентября его сердце остановилась.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за независимость Украины в районе Роботиного на Запорожском направлении погиб солдат Юрий Кухтин. Жизнь 39-летнего бойца оборвалась при обстреле российским ударным FPV-дроном 1 января.