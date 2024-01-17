Ему навсегда будет 39: на Запорожском направлении фронта погиб защитник из Хмельницкой области. Фото
В боях за независимость Украины в районе Роботиного на Запорожском направлении погиб солдат Юрий Кухтин. Жизнь 39-летнего бойца оборвалась при обстреле российским ударным FPV-дроном 1 января.
Погибший защитник был родом из Каменец-Подольского Хмельницкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Каменец-Подольского городского совета, пишет "Суспільне".
Отмечается, что Кухтин был помощником гранатометчика первой роты оперативного назначения, работал на бронетранспортерах.
Героя похоронят в родном городе в четверг, 18 января.
Напомним, также на фронте в результате попадания авиабомбы в блиндаж в селе Серебрянка Донецкой области погиб оператор БПЛА из Харькова Вадим Мац. Защитнику было всего 25 лет.
Боец с самого начала полномасштабного вторжения активно занимался волонтерством, спасал жизнь в прифронтовом Харькове и оказывал помощь жителям во время оккупации Харьковской области. Затем присоединился к добровольческому батальону ДФТГ "Хартия", где стал оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а позже – к Национальной Гвардии Украины. По контракту был назначен командиром взвода и руководителем 1-го экипажа беспилотных авиационных комплексов в разведывательно-ударном взводе специального назначения в/ч 3102.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В Луганской области погиб молодой воин из Луцка Роман Данилюк. В конце декабря он на фронте отметил свой день рождения: защитнику исполнилось 22 года.
– Также от ранений, полученных в боях в районе Серебрянского леса в Донецкой области погиб украинский военнослужащий Сергей Петрив. 27-летний боец был родом из Теребовли Тернопольской области.
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