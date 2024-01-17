Авиабомба попала в блиндаж: на фронте погиб оператор БПЛА из Харькова. Фото

На фронте в результате попадания авиабомбы в блиндаж погиб оператор БПЛА из Харькова Вадим Мац. Защитнику было всего 25 лет.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, выпускником которого был воин. Защитник погиб в ночь с 26 на 27 декабря 2023 года в селе Серебрянка Донецкой области.

Вадим Мац родился 25 января 1998 в Харькове. Парень окончил государственную гимназию-интернат с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус" в 2015 году. С детства Вадим мечтал летать. Поступив в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, он успешно получил юридическое образование.

"Но мечта летать была непоколебима – после окончания университета Вадим работал бортпроводником в авиакомпаниях и получал второе высшее образование в Летной академии Национального авиационного университета. Шел к своей цели вопреки всему. Но война забрала у него возможность летать и продолжать обучение на пилота", – рассказали в университете.

Защитник с самого начала полномасштабного вторжения активно занимался волонтерством, спасал жизнь в прифронтовом Харькове и оказывал помощь жителям во время оккупации Харьковской области. В первые 4 месяца он ежедневно выезжал на позиции 92 ОМБр, обеспечивая ребят необходимыми товарами и организовывал сборы на дроны для бригады.

В июле 2022 г. он присоединился к добровольческому батальону ДФТГ "Хартия", где стал оператором беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и защищал Украину в Соледаре и Бахмуте. В апреле 2023 он присоединился к Национальной Гвардии Украины, где по контракту был назначен командиром взвода и руководителем 1-го экипажа беспилотных авиационных комплексов в разведывательно-ударном взводе специального назначения в/ч 3102.

В ночь с 26 на 27 декабря 2023 в селе Серебрянка Донецкой области вражеская управляемая авиабомба ударила в блиндаж, где находился защитник. От полученных травм воин, к сожалению, погиб.

"Все любили и уважали Вадима – побратима, одноклассника, одногруппника, коллегу, соседа, друга за отвагу, смелость, профессионализм, добросовестность, безотказную доброту. Он обладал незаурядным чувством юмора, был душой коллектива", – вспоминают в вузе.

Университет также сообщил, что на сайте Офиса Президента Украины размещена петиция с просьбой присвоить посмертно Вадиму Мацу звание Герой Украины.

Ранее сообщалось, что в бою с российскими оккупантами в Луганской области погиб молодой воин из Луцка Роман Данилюк. В конце декабря он на фронте отметил свой день рождения: защитнику исполнилось 22 года.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб защитник из Хмельнитчины. Юрию Дорохину было всего 27 лет. Последнее сражение он принял 13 января на Бахмутском направлении.