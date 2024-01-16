Ему навсегда будет 27: в боях на Донетчине погиб защитник с Хмельнитчины. Фото

Отражая российское нашествие на востоке Украины, в боях погиб военнослужащий Юрий Дорохин. Он служил на Бахмутском направлении.

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Защитнику навеки осталось 27 лет. О потере сообщил Виньковецкий поселковый совет в Facebook.

Юрий Викторович Дорохин был родом из села Дашковцы. Его жизнь оборвалась 13 января 2024 года во время вражеского минометного обстрела в районные Курдюмовки на Донетчине.

"Разделяем с родными боль потери. Не простим врагу ни одной потерянной души", – отметили в громаде.

Во вторник, 16 января, защитник вернется домой навсегда, "на щите". Жителей Виньковецкой громады попросили достойно встретить и провести Героя в последний земной путь.

"Очень рано твоим родителям чувствовать такую потерю, очень рано. Не так все должно быть в твоей жизни. Ублюдки будут отвечать за каждую пролитую кровь на нашей нене Украине. Ты навсегда в нашей памяти, наш небесный Герой", "Ты был супер ", "Вечная память тебе, Юрчик. Бог забирает лучших. Все не так должно быть в твоей жизни... Больно", "Легких тебе тучек, Юра", – отметили знакомые погибшего защитника.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 января в боях на Запорожье погиб старший стрелок Владимир Сосновский с Хмельнитчины. Воину было 42 года, он служил в аэромобильном отделении одной из бригад ВСУ.

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