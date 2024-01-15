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Ему навсегда будет 42: в боях на Запорожье погиб защитник с Хмельнитчины. Фото

Марина Лисничук
War
1 минута
939
Ему навсегда будет 42: в боях на Запорожье погиб защитник с Хмельнитчины. Фото

В боях на южном направлении фронта погиб воин ВСУ Владимир Сосновский из Хмельницкой области. Он служил старшим стрелком в аэромобильном отделении одной из бригад.

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Защитнику навеки осталось 42 года. О потере сообщил в Facebook глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашевич.

Сосновский Владимир Болеславович, 26.04.1981 г. р., был родом из села Мушкутинцы Дунаевецкой громады.

Ему навсегда будет 42: в боях на Запорожье погиб защитник с Хмельнитчины. Фото

Знакомые Владимира отметили, что он был патриотом Украины, сознательным гражданином, отзывчивым человеком, который люби жизнь.

Военнослужащий некоторое время считался без вести пропавшим. Но во время розыскных мероприятий и после опознания тела было установлено, что защитник погиб на поле боя в первый день 2024 года.

Жизнь воина оборвалась 1 января в районе села Вербовое в Пологовском районе Запорожской области.

Ему навсегда будет 42: в боях на Запорожье погиб защитник с Хмельнитчины. Фото

"Ему навсегда 42 года… Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою", – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в родную Диканьку Полтавской области "на щите" вернулся 40-летний разведчик Сергей Марченко. Младший сержант ВСУ погиб в июле под Авдеевкой, полгода считался пропавшим без вести.

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