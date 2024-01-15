Ему навсегда будет 42: в боях на Запорожье погиб защитник с Хмельнитчины. Фото

В боях на южном направлении фронта погиб воин ВСУ Владимир Сосновский из Хмельницкой области. Он служил старшим стрелком в аэромобильном отделении одной из бригад.

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Защитнику навеки осталось 42 года. О потере сообщил в Facebook глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашевич.

Сосновский Владимир Болеславович, 26.04.1981 г. р., был родом из села Мушкутинцы Дунаевецкой громады.

Знакомые Владимира отметили, что он был патриотом Украины, сознательным гражданином, отзывчивым человеком, который люби жизнь.

Военнослужащий некоторое время считался без вести пропавшим. Но во время розыскных мероприятий и после опознания тела было установлено, что защитник погиб на поле боя в первый день 2024 года.

Жизнь воина оборвалась 1 января в районе села Вербовое в Пологовском районе Запорожской области.

"Ему навсегда 42 года… Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою", – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в родную Диканьку Полтавской области "на щите" вернулся 40-летний разведчик Сергей Марченко. Младший сержант ВСУ погиб в июле под Авдеевкой, полгода считался пропавшим без вести.

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