Считали пропавшим без вести с лета: в боях за Украину погиб разведчик из Полтавщины

На щите возвращается в родную Диканьку Полтавской области младший сержант, разведчик Сергей Марченко. Он пол года считался пропавшим без вести.

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Печальное известие сообщили в Диканской общине. Отмечается, что смерть украинского защитника подтвердили только недавно.

Сергей ушел на фронт в самом начале полномасштабного вторжения – 19 марта 2022 года. Воевал в разведывательной роте.

Свой последний бой Герой принял 12 июля 2023 года в Донецкой области под Авдеевкой. С тех пор о нем не было никакого известия и боец считался пропавшим без вести.

Гибель воина подтвердили только сейчас. Сергею Марченко навсегда останется 40 лет.

"Трудно найти слова, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека. Но пусть доброе, светлое воспоминание о нашем Герое станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, близких, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и чтил. Вечная память и слава украинскому воину, который защищал Родину и каждого из нас!", – написали земляки погибшего воина.

Как сообщал OBOZ.UA:

Также на щите с фронта вернулся в родную Умань лейтенант Антон Кузьменко. Воин улегся, защищая свободу и независимость Родины, 7 января.

От тяжелого ранения, полученного на фронте, в больнице скончался молодой воин Роман Ряжских. Герою было всего 27 лет, у него было образование журналиста.

На фронте погиб военнослужащий из Винницкой области Евгений Лушников. Воин вернулся на передовую после тяжелого ранения, лечения в госпитале и с группой инвалидности, потому что не мог покинуть собратьев.

На войне с РФ погиб военнослужащий из Винницкой области Евгений Лушников. Воин вернулся на фронт после тяжелого ранения, лечения в госпитале и с группой инвалидности, потому что не мог покинуть собратьев.

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