Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник из Черкасской области. Фото

С войны с российскими оккупантами на щите вернулся в родную Умань лейтенант Антон Кузьменко. Воин пал, защищая свободу и независимость Родины, 7 января.

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Последний бой Герой принял на Николаевщине, в поселке Березнеговатое Баштанского района. Об этом сообщил Уманский городской совет.

Антон Кузьменко был заместителем командира батареи по морально-психологическому обеспечению зенитной ракетной батареи.

Прощание с воином-защитником состоится 11 января 2024 в городе Умань. Краяне почтит Героя, образовав "живой коридор" от Обелиска славы до Аллеи Героев в Софиевской Слободке, где похоронят погибшего бойца.

"Прошу приобщиться к прощанию с воином, защищавшим нашу свободу, независимость и трагически погибшим. Вечная слава! Вечная память!" – написала госпожа мэр Умани Ирина Плетнева.

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