Ему навсегда будет 27: в боях возле Крынок погиб защитник с Одесщины. Фото

Давая отпор российским оккупантам, в боях погиб воин ВСУ Александр Трошин с Одесщины. Он выполнял боевое задание на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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Защитнику всего за два месяца до гибели исполнилось 27 лет. О потере сообщил в Facebook Березовской городской совет.

"К большому сожалению, грустная весть всколыхнула снова нашу громаду... Украина потеряла еще одного достойного сына, который героически боролся с коварным врагом. Небесное войско пополнил наш земляк", – говорится в посте.

Из сообщения горсовета известно только, что Александр Николаевич Трошин родился 17.11.1996 года и был родом из села Черногорка, а проживал в городе Березовка. Его жизнь оборвалась 5 января вблизи села Крынки на Херсонщине.

"Теперь ему навсегда 27… Искренние соболезнования родным и близким. Разделяем боль утраты и низко преклоняем головы в скорби и уважении перед светлой памятью воина", – говорится в сообщении.

В среду, 10 января, жителей Березовки попросили живым коридором встретить возвращение Героя домой "на щите". Похоронят защитника в родном селе.

"Брат, ты жив в наших сердцах и памяти. Почивай с миром", – написал в Facebook собрат погибшего воина Богдан Путренко.

Судя по информации на его странице, Александр Трошин служил в одесской 122-й отдельной бригаде территориальной обороны. Очевидно, он воевал за родную землю вместе с братом-близнецом – Сергеем Трошиным.

В березовских соцсообществах распространили сообщения о розыске военного с таким именем, воюющим в рядах 158-го батальона 122-й ОБрТрО. Он тоже Николаевич и тоже 1996 года рождения, а также находился в населенном пункте Крынки, когда родные потеряли с ним связь.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 декабря в боях возле села Крынки на Херсонщине погиб командир стрелкового отделения Анатолий Радиоза. Герой был родом со Львовщины, защищал Украину с 2019 года, имел звание младшего сержанта.

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